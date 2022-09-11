女王最後旅程 靈柩將行經愛丁堡抵倫敦萬民相送

英國女王伊麗莎白二世日前逝世，英國民眾紛紛獻上鮮花哀悼。（新華社）

英國女王 伊麗莎白二世10日將踏上最後的旅程，她的靈柩將從她離世的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡前往愛丁堡，途中料將會有成千上萬前來哀悼的民眾夾道相送。

女王的靈柩移往蘇格蘭行宮「荷里路德宮」後，11日將行經愛丁堡「皇家 大道」前進聖吉爾斯大教堂。這兩地多次經歷王室歷史，也曾見證過濃濃的反英情緒。

法新社報導，女王8日以96歲高齡辭世後，遺體一直留在蘇格蘭東北的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），女王靈柩10日將由禮車載運，前往500年歷史的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse），完成當地儀式後，才會運往倫敦。

這座女王行宮後方是火山「亞瑟王座」（Arthur's Seat），蘇格蘭國王詹姆斯四世（James IV）開始在這個前身為「聖十字修道院」（Holyrood Abbey）的地點修築宮殿以來，至今已有數世紀為蘇格蘭和英格蘭的君王使用。

載著這位英國君主靈柩的靈車，將在歷時6個小時的路程中抵達愛丁堡。據報車隊將於上午10時出發，經由亞伯丁（Aberdeen）和丹狄（Dundee），讓沿途城鎮和村莊的哀悼者都能表達敬意，接著在下午4時抵達愛丁堡。

10日正式登基的英國新王查理三世 （Charles III）12日將親自前往愛丁堡進行祈禱儀式，女王的靈柩13日將由英國皇家空軍（Royal Air Force）接送到倫敦附近的諾霍特（Northolt）機場，再由專車送往白金漢宮（Buckingham Palace），14日起，靈柩將安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster），供大眾瞻仰4天。

英國王室宣布，女王的國葬將於19日舉行，屆時靈柩會在皇家部隊的護送下移駐西敏寺，以舉行隆重的國葬典禮。

伊麗莎白二世在位期間常造訪荷里路德宮，每年都會在這裡舉辦約有8000人參加的園遊會。2010年，教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）訪英期間，就在這裡接受女王接待。

11日，新即位的查理三世將陪伴母親的靈柩行經愛丁堡最熱鬧的「皇家大道」（Royal Miles）前進宏偉的聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral），查理三世將在教堂內守靈。

建於1124年的聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral）是天主教教堂，曾見證英國歷史多個重要時刻。

聖吉爾斯還設有「薊花勳章禮拜堂」（The Thistle Chapel）。薊花勳章是蘇格蘭最高騎士勳章，這個禮拜堂則是薊花騎士團專屬，1977年查理受封為騎士團成員，伊麗莎白二世以騎士團領袖身分在場觀禮。