我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

編譯羅方妤／綜合10日電

英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。

每日郵報指出，隨著英國王室成員憂心女王病情，哈利與梅根夫婦卻宣布兩人會前往蘇格蘭巴摩拉城堡探視女王，這在幕後掀起前所未有的騷動。

英國太陽報報導，哈利王子在溫莎堡住所浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）時接到當時還是王儲的父親查理王子電話，要求他不要帶夫人梅根同行。

一名消息人士告訴太陽報說：「查理告訴哈利，在如此悲傷的時刻帶梅根一同前往巴摩拉城堡不正確也不合適，也有人說威廉王子夫人凱特不會前往，而且在場的人應僅限於女王陛下非常親密的家人。查理也非常、非常清楚表示，梅根不會受到歡迎。」

同時，英國每日電訊報報導，由於憲法相關原因，高階王室成員趕往巴摩拉城堡時，哈利王子最初是沒有被召喚前往巴摩拉城堡的。

一名王室消息人士也說：「要跟一個你知道幾乎就是會出一本關於你的書的人，共處這麼長時間非常艱難。說實話，我認為外界普遍對哈利與梅根的行為感到懷疑。」

哈利 梅根 英國

上一則

伊朗批歐3國聲明「無建設性」 核協議談判又卡關

下一則

瑞典11日大選 左右陣營拉鋸 極右民主黨成造王者

延伸閱讀

威廉遞橄欖枝 邀哈利、梅根與他和凱特合體向民眾致意

威廉遞橄欖枝 邀哈利、梅根與他和凱特合體向民眾致意
仇怨難解？哈利被父親勒令不准帶梅根見女王最後一面

仇怨難解？哈利被父親勒令不准帶梅根見女王最後一面
從情婦變王后 卡蜜拉終獲英國王室成員認同

從情婦變王后 卡蜜拉終獲英國王室成員認同
英女王辭世 查理三世告訴英相：我一直害怕這刻到來

英女王辭世 查理三世告訴英相：我一直害怕這刻到來

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。美聯社

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

2022-09-08 13:46
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後，英國新國王查理發表聲明。美聯社

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

2022-09-08 15:38

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理