英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英國 每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利 王子，不要帶夫人梅根 同行。

每日郵報指出，隨著英國王室成員憂心女王病情，哈利與梅根夫婦卻宣布兩人會前往蘇格蘭巴摩拉城堡探視女王，這在幕後掀起前所未有的騷動。

英國太陽報報導，哈利王子在溫莎堡住所浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）時接到當時還是王儲的父親查理王子電話，要求他不要帶夫人梅根同行。

一名消息人士告訴太陽報說：「查理告訴哈利，在如此悲傷的時刻帶梅根一同前往巴摩拉城堡不正確也不合適，也有人說威廉王子夫人凱特不會前往，而且在場的人應僅限於女王陛下非常親密的家人。查理也非常、非常清楚表示，梅根不會受到歡迎。」

同時，英國每日電訊報報導，由於憲法相關原因，高階王室成員趕往巴摩拉城堡時，哈利王子最初是沒有被召喚前往巴摩拉城堡的。

一名王室消息人士也說：「要跟一個你知道幾乎就是會出一本關於你的書的人，共處這麼長時間非常艱難。說實話，我認為外界普遍對哈利與梅根的行為感到懷疑。」