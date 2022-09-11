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短命國王？靈媒：查理3個月後交棒給威廉 面臨憲法危機

編譯中心／綜合10日電
英國知名靈媒預言，查理三世（左）可能只會在位2、3個月左右，接著就很快傳位給第一順位繼承人威廉王子（右）。（Getty Images）
英國知名靈媒預言，查理三世（左）可能只會在位2、3個月左右，接著就很快傳位給第一順位繼承人威廉王子（右）。（Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，當了70年王儲的查理終於以73歲高齡繼位，成為英國史上登基時年齡最長的君主。不過，經常登上英國電視節目的靈媒戴維斯（Deborah Davies）去年曾預言，查理的國王頭銜不會擁有太久，頂多2、3個月就會傳位給深受民眾喜愛的威廉王子，而且王權更迭的過程可能出現一場憲法危機。

英國「每日星報」報導，戴維斯表示，「查理不會當國王太久，頂多2、3個月左右，他很快就會將王位傳給兒子威廉。我不知道傳位的確切原因是什麼，我只知道不是死亡，也不是什麼特別的事，但我認為威廉是一個極好的國王人選，也會是個出色的國王。」

戴維斯對威廉王子夫婦給出高度評價，表示「威廉將會是史上最好的國王、一個100分的人選，就連女王也知道，威廉和凱特是天選之人。」不過戴維斯也透露，在王權更迭的過程中，可能出現過渡時期，導致查理必須挺身而出，「我們可能會看到一場憲法危機，就像愛德華八世那時候發生的一樣」。

戴維斯過去曾精準預言新冠肺炎的爆發、菲利普親王去世等大事，因此深受英國媒體歡迎。她去年12月26日指出，查理繼任國王後，他的妻子卡蜜拉將會被封為王后。

戴維斯的預言在2個月後證實。英女王今年2月在登基70年的演講中說，希望兒子查理成為國王時，民眾能給予支持，並期許卡蜜拉屆時能被稱為王后。這是卡蜜拉獲得女王肯定的一刻，過去她被認為介入查理與黛安娜王妃的婚姻，王室曾承諾，即使未來查理繼位，卡蜜拉也不會被稱為王后。

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