「女王駕崩前心繫俄侵烏」 烏兵砲彈上寫RIP悼念

英國女王伊麗莎白二世辭世前幾天曾與牧師共進午餐，牧師形容當時女王雖然身體虛弱，但精神很好，還心繫世界大事。（Getty Images）

英國女王 伊麗莎白二世8日逝世，享壽96歲。女王生前曾毫不吝嗇對俄烏戰爭造成的烏克蘭 難民伸出援手，透過英國「災害緊急委員會」（DEC）捐款給烏克蘭，贏得烏國政府和人民的推崇愛戴。有牧師在女王過世前4天與她共進午餐，透露她當時精神很好，回憶童年也心繫世界大事，並對俄國侵烏感到憤怒。

牧師格林希爾兹（Iain Greenshields）本月初應邀，到蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡所在的教區教堂講道，當日女王未出席禮拜，但邀請他到城堡午餐，席間還有安妮公主等人。格林希爾兹回憶：「她看來身體虛弱…但一坐下來講話，你就知道面前的人是女王。……她知道與誰交談，而且以她的年紀來說，擁有非常好的記性。」

兩人話題談到烏克蘭戰爭，格林希爾兹說，女王對烏克蘭發生的事感到非常惱火，「作為一個曾在歐洲經歷過戰爭的人，看到歐洲戰火再起，她非常關心」。

而英國王室公開女王過世消息後，烏克蘭總統澤淪斯基也在推特 發文哀悼，身處戰場的烏克蘭士兵也不忘以獨特方式悼念。

得知英國女王離世的悲痛消息，人在前線的烏軍，特意在砲彈的殼身寫下悼詞向女王致敬。（取材自推特）

每日郵報報導，一名基輔空中突擊旅的烏克蘭砲兵在推特上傳照片，只見成堆的砲彈上寫有英文和烏克蘭文的哀悼詞，包括「RIP伊麗莎白女王」、「榮耀歸於女王」、「安詳走吧」；另外還有英國於1939年二次大戰時期的宣傳標語「保持冷靜、繼續前進」（Keep calm and carry on）。