我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

「女王駕崩前心繫俄侵烏」 烏兵砲彈上寫RIP悼念

編譯中心／綜合10日電
英國女王伊麗莎白二世辭世前幾天曾與牧師共進午餐，牧師形容當時女王雖然身體虛弱，但精神很好，還心繫世界大事。（Getty Images）
英國女王伊麗莎白二世辭世前幾天曾與牧師共進午餐，牧師形容當時女王雖然身體虛弱，但精神很好，還心繫世界大事。（Getty Images）

英國女王伊麗莎白二世8日逝世，享壽96歲。女王生前曾毫不吝嗇對俄烏戰爭造成的烏克蘭難民伸出援手，透過英國「災害緊急委員會」（DEC）捐款給烏克蘭，贏得烏國政府和人民的推崇愛戴。有牧師在女王過世前4天與她共進午餐，透露她當時精神很好，回憶童年也心繫世界大事，並對俄國侵烏感到憤怒。

牧師格林希爾兹（Iain Greenshields）本月初應邀，到蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡所在的教區教堂講道，當日女王未出席禮拜，但邀請他到城堡午餐，席間還有安妮公主等人。格林希爾兹回憶：「她看來身體虛弱…但一坐下來講話，你就知道面前的人是女王。……她知道與誰交談，而且以她的年紀來說，擁有非常好的記性。」

兩人話題談到烏克蘭戰爭，格林希爾兹說，女王對烏克蘭發生的事感到非常惱火，「作為一個曾在歐洲經歷過戰爭的人，看到歐洲戰火再起，她非常關心」。

而英國王室公開女王過世消息後，烏克蘭總統澤淪斯基也在推特發文哀悼，身處戰場的烏克蘭士兵也不忘以獨特方式悼念。

得知英國女王離世的悲痛消息，人在前線的烏軍，特意在砲彈的殼身寫下悼詞向女王致敬。...
得知英國女王離世的悲痛消息，人在前線的烏軍，特意在砲彈的殼身寫下悼詞向女王致敬。（取材自推特）

每日郵報報導，一名基輔空中突擊旅的烏克蘭砲兵在推特上傳照片，只見成堆的砲彈上寫有英文和烏克蘭文的哀悼詞，包括「RIP伊麗莎白女王」、「榮耀歸於女王」、「安詳走吧」；另外還有英國於1939年二次大戰時期的宣傳標語「保持冷靜、繼續前進」（Keep calm and carry on）。

烏克蘭 英國女王 推特

上一則

瑞典11日大選 左右陣營拉鋸 極右民主黨成造王者

下一則

東京醫大刻意扣分「減招女考生」 判賠28人12.6萬

延伸閱讀

「王冠」悼念女王停工 只有兩天而已？

「王冠」悼念女王停工 只有兩天而已？
川普投書每日郵報網站 悼女王伊麗莎白二世

川普投書每日郵報網站 悼女王伊麗莎白二世
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。美聯社

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

2022-09-08 13:46
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後，英國新國王查理發表聲明。美聯社

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

2022-09-08 15:38

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理