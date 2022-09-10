我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉遞橄欖枝 邀哈利梅根與他和凱特合體向民眾致意

中倡中秋「就地過節」 連假首日公路旅客年減逾三成

英新鑄銅板區分前任 查理王臉朝左

記者顏伶如／即時報導
圖中左為女王伊麗莎白二世肖像銅板，右為國王查理三世肖像銅板。（取材自英國皇家鑄幣廠網站）
圖中左為女王伊麗莎白二世肖像銅板，右為國王查理三世肖像銅板。（取材自英國皇家鑄幣廠網站）

目前在市面流通的290億枚英幣銅板上，有著已故女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)肖像。女王1952年登基之後，隔年便有女王肖像的新鑄銅板推出。英國皇家鑄幣廠(Royal Mint)總共設計五款女王肖像，所有肖像的臉部都是朝向右邊。

如今將變成查理三世(King Charles III)肖像出現在銅板上，但臉部則可能朝向左邊。

根據英國王室網站介紹，從17世紀國王查理二世(Charles II)以來延續的傳統，新登基的君主在銅板上的臉部朝向，通常與前任君主相反。伊麗莎白二世銅板肖像臉部朝右，依照傳統，查理三世銅板肖像臉部將朝左。

唯一例外是「不愛江山愛美人」的愛德華八世(Edward VIII)，1936年登基，在位時間不到一年，為了迎娶離婚的美國名媛辛普森夫人(Wallis Simpson)而主動退位。

愛德華八世的父親喬治五世(George V)銅板肖像臉部朝左，愛德華八世認為銅板肖像臉部朝左較為美觀，決定打破傳統，自己的銅板肖像也要臉部朝左。

愛德華八世退位之後，弟弟喬治六世(George VI)1936年12月繼任王位，依照傳統銅板肖像臉部朝左。喬治六世1952年過世，王位由長女伊麗莎白二世繼任。

英國倫敦國王學院(King's College London)研究員費契爾(Nigel Fletcher)表示，銅板肖像臉部左右替換有實質用途，可以讓不同君主的統治期間做出明顯區分。他說，查理三世肖像的鑄幣模型完成後，便可製作新版貨幣。

1960年，伊麗莎白二世成為第一位肖像出現在英幣紙鈔的君主，因此紙鈔並不像銅板有著臉部朝向的傳統。目前約有47億張英國央行英格蘭銀行(Bank of England，BOE)發行的紙鈔正在市面流通。

英國央行總裁貝里(Andrew Bailey)8日發表聲明宣布，有關新任君主鑄幣事宜，將等到女王後事與喪禮都結束之後才會公布。

英國皇家鑄幣廠則發表聲明表示，進一步消息未來將會公布，但未說明具體時間表。聲明寫道：「我們尊重舉國哀悼的時期，我們的鑄幣工作也如常進行中。」

英國 查理三世 皇家

上一則

烤肉太日常 土耳其台僑啖三杯雞配蜜餅度中秋

延伸閱讀

從情婦變王后 卡蜜拉終獲英國王室成員認同

從情婦變王后 卡蜜拉終獲英國王室成員認同
川普投書每日郵報網站 悼女王伊麗莎白二世

川普投書每日郵報網站 悼女王伊麗莎白二世
杭州教師曾兩度與英女王書信往返 也擁查理三世回信

杭州教師曾兩度與英女王書信往返 也擁查理三世回信
英女王辭世 查理三世告訴英相：我一直害怕這刻到來

英女王辭世 查理三世告訴英相：我一直害怕這刻到來

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。美聯社

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

2022-09-08 13:46
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後，英國新國王查理發表聲明。美聯社

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

2022-09-08 15:38

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周
華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元

華女剛上車 副駕駛座高檔包被搶損失數千元
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
美魔女自稱睡過英美千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季

美魔女自稱睡過英美千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季