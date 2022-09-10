仇怨難解？哈利被父親勒令不准帶梅根見女王最後一面

英國新任國王查理三世（右）和王后卡蜜拉還有複雜的家族情仇要解決。（路透）

英國伊麗莎白二世女王去世前，她的子女們都趕赴蘇格蘭要見她最後一面，孫子威廉和哈利 也各自前往要見奶奶，但兩人的妻子凱特 、梅根 都沒有隨行。據英國「每日郵報」報導，哈利原本是想跟梅根一起過去，也已經有消息傳出，可是最後他只有自己一人出發，抵達時女王也已經去世一個多小時，並沒有來得及再見到。各方好奇梅根怎麼突然缺席？竟然傳出是哈利的父親、目前已經繼位為王查理親自在電話中要求他不准把梅根帶去。

在查理成為英國查理三世的第一次公開演說中，除了宣布冊封威廉、凱特成為威爾斯親王和王妃外，他也提到哈利和梅根，表示要對在海外建立生活的他們傳達自己的愛，各方看來是對哈利與梅根傳遞和平的橄欖枝，希望彼此之間的衝突能逐漸平息，只是皇室人員對於梅根的顧忌還很深，威廉更因為梅根對哈利產生「不信任」的感覺，至今還無法平復，成為新時代皇室中的一大隱憂。

查理與威廉都認為梅根三番兩次公開在訪問裡刻意攻擊皇室，破壞皇室在外界眼中的形象，恐危及君主制度的未來。查理身為哈利的父親，不願輕易放棄孩子，偏偏哈利對梅根言聽計從，事事都想帶著梅根一起，讓他不得不對哈利表明立場，他認為女王在臨終前的時刻，該和有密切血緣關係的兒孫共處，外人不該來干擾，連受到家人喜愛的凱特都沒有要過去，梅根更不應該擅自前往，終於讓哈利決定改變計畫、自己到蘇格蘭。另有一說是皇室人員們聽聞梅根要與哈利一起到蘇格蘭，已經相當詫異，覺得十分不妥，才趕快拿凱特也不會去當理由來勸退她。不管如何，都透露著「梅根在皇室內依然極不受歡迎」的內幕。