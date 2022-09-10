英國女王辭世 部分非洲人民五味雜陳

圖為英國女王伊麗莎白二世1995年3月23日在南非訪問時的照片。（路透資料照片）

英國女王 伊麗莎白二世去世後，世界各地紛紛表示哀悼，不過有部分非洲人對這位君主和她的國家曾經統治非洲大陸一半以上領土所留下的殖民影響，心裡百感交集。

伊麗莎白二世在位的70年期間，出訪非洲20個國家向群眾微笑、揮手致意，有些人對英國史上在位時間最長的君主有美好的回憶。

然而，其他人仍對英國殖民時期怒不可遏，回憶起大英帝國從「日不落帝國」變成「日落帝國」之際，1950年代肯亞人民反對英國殖民統治而爆發茅茅起義（Mau Mau），卻遭英國殘暴鎮壓；以及1905年殖民地南非 獻給英國王室一顆巨大鑽石，儘管各界要求女王歸還，但卻遭英國拒絕。

1952年2月6日，當時還是公主、年僅25歲的伊麗莎白代替病重的父親，偕夫婿菲立普親王（Prince Philip）訪問肯亞時，接獲喬治六世的死訊並繼承王位。成為女王後，她曾多次出訪非洲。

84歲退休 的郵政人員魯西爾（Vincent Rwosire）告訴路透：「1954年女王訪問烏干達時，我還是個小學生。她是一個看起來非常謙虛、嬌小的年輕人。她非常令人欽佩，笑容可掬。」

迦納總統阿庫佛艾杜（Nana Akufo-Addo）降下國旗，並表示迦納因為身為大英國協一員而自豪。迦納於1957年成為非洲英屬殖民地中最早獨立的國家之一，4年後女王於1961年訪問迦納。

但也有許多人對頌揚這位君主的一生不太感興趣，因為她的國家與非洲之間有段糾葛的關係，像是98歲的肯亞人卡亨傑里（Gitu Wa Kahengeri），他在17歲時加入了反對英國統治的茅茅起義。

他說：「他們占領我的土地，剝奪我與生俱來的權利。」他回憶起被英國軍隊拘留在一個營地中，遭到毆打且沒有食物吃。

「但我們為這位女王哀悼，因為她是個人。我們為人們過世感到遺憾。」

信仰馬克思主義的南非在野黨經濟自由陣線（Economic Freedom Fighters）則說：「我們不會為伊麗莎白的死哀悼。」

經濟自由陣線說：「我們與英國互動帶來了的是痛苦、死亡和剝奪，並且以去人性化方式來對待非洲人民。」該政黨也列出英國軍隊在19世紀末和20世紀初犯下的暴行。

儘管外界對她有這樣的看法，伊麗莎白與已故南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）的關係密切，並在南非白人少數統治時代落幕後兩度訪問南非。曼德拉是種族隔離政策廢除後南非第一位黑人總統。