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英女王最愛柯基犬 「蘇珊家族」伴她一生

編譯中心／綜合9日電
今年2月4日發布的照片顯示，女王逗鍾愛的臘基犬「糖果」玩。（法新社）
今年2月4日發布的照片顯示，女王逗鍾愛的臘基犬「糖果」玩。（法新社）

已故英國女王伊麗莎白二世最忠誠的公僕，應該要屬她的柯基犬們。這些小狗世世代代在女王的腳邊，女王畢生一共養了超過30隻柯基犬，還被拍成過電影

聯合報引述法新社報導，英國女王和柯基犬的組合，就像是英國人喝茶要配蛋糕一樣自然，讓這個原本鮮為人知的犬種為全世界所知。

這種有著尖耳朵的褐色小狗在白金漢宮裡忙碌跑動，跟著女王從一個房間到另一個房間。在2012年的倫敦奧運開幕影片中，這些小狗甚至也擔綱演出。影片中，英國女王在丹尼爾克雷格飾演的007情報員陪同下離開白金漢宮，並攀上直升機，將她的柯基犬荷莉、蒙蒂與葳蘿留在身後。

女王自小就喜歡柯基犬。BBC報導，1933年女王七歲時拜訪了有養柯基犬的朋友家後，就希望能養一隻，她的父親喬治六世於是帶給她第一隻柯基小狗，名叫「杜基」。

不過，陪伴女王超過70年的王室柯基犬家族，則起源於1944年女王18歲生日時，喬治六世送給她的柯基犬蘇珊；甚至在女王去度蜜月、25歲登基時，蘇珊都陪伴著她。女王實在太愛蘇珊，之後飼養的柯基犬都是蘇珊的後代子孫。

女王在90多歲時停止飼養柯基犬，原因是不希望在自己死後，小狗會成為孤兒。2018年，她飼養的最後一隻柯基犬葳蘿死亡。

英國女王 電影 奧運

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