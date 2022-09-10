英國女王葬禮 本政府討論安排日皇夫婦出席

有關英國女王 伊麗莎白二世的國葬，日本 政府與掌管日本皇室的宮內廳正在協商安排日皇德仁出席。據悉，皇后雅子也很希望出席。

日本產經新聞報導，按慣例來說，不論是海內外的葬禮，日皇通常是不出席的，不過，1993年當時的日皇明仁（現今的上皇）與皇后美智子出席比利時國王包杜恩一世（Baudouin I）的國葬，創下首例。

有關英國女王伊麗莎白二世的國葬，多位日本政府相關人士今天透露，政府正與宮內廳協商安排日皇德任出席。據悉，皇后雅子出席國葬的心意也強。

今天獲悉英國女王辭世後，日皇德仁、上皇明仁、日本首相岸田文雄都表達哀悼之意。日本首相官邸（行政中心）還降半旗致哀。部分閣僚的例行記者會上的國旗前端附上黑色緞帶以表悼念之意。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一在例行記者會上表示，有關的行政機關也降半旗表達悼念。

日本皇室，從日皇德仁的祖父（裕仁、昭和天皇）、父親（當今的上皇）及日皇德仁，3代都與英國女王伊麗莎白二世交情深。

英國女王伊麗莎白二世1953年加冕典禮時，時為日本皇太子明仁出席祝賀，英日皇室的親密交流就此展開。當時英國反日情感仍強，英日皇室的交流有助於兩國和解。

日本朝日新聞報導，在第二次世界大戰期間英日互為敵國，伊麗莎白二世對於戰後英日兩國的和解著力甚深。之後，英日皇室長達近70年的親密關係，有助英日關係改善。

裕仁1971年訪問歐洲行程中安排訪英，伊麗莎白二世在歡迎晚宴上言及戰爭一事。她說：「無法假裝沒有那些過往，也不能說英日兩國人民是經常保持著和平友好的關係，正因為有那樣的經驗，才要堅持絕不能再發生同樣的事。」

伊麗莎白二世與夫婿菲利普親王1975年到日本進行國是訪問，這是她唯一一次到日本國是訪問。她出席皇宮晚宴，在遊東京市中心時，受到日本民眾歡迎；她還造訪NHK、三重縣的伊勢神宮、京都御所等地。

日皇德仁2019年5月1日即位後，伊麗莎白二世邀請他與皇后雅子訪問英國，作為即位後的第一個出訪國，但受到疫情 影響，遲遲未能成行。