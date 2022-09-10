卡蜜拉走出黛妃陰影登王后 傳第一步將處理梅根

英國女王辭世，卡蜜拉（左）從小三到變成王后。（Getty Images）

英國女王 伊麗莎白二世過世後，查理三世繼位成為國王後，夫人卡蜜拉也成為王后。卡蜜拉過去被認為介入查理與已故黛安娜王妃的婚姻，2005年與查理成婚後仍不受民眾歡迎，後以親民作風走出黛妃陰影，成為今天的王后。而她上位之後，外界猜測她和媳婦梅根 將掀起「婆媳大戰」。

卡蜜拉1995年與第一任丈夫離婚，2005年跟查理結婚，當時她形象依然負面，王室將她稱為伴妃（Princess Consort），而非「王后」（Queen Consort）。不過，她十多年來以親民作風漸獲公眾接納，今年更獲女王首肯，表示希望查理繼位時，卡蜜拉可擁「王后」頭銜。

不過，外傳哈利 和梅根夫妻仍無法接受卡蜜拉，更何況梅根從小就視黛安娜王妃為偶像。先前對王室不利的傳記「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」，傳出是哈利和代筆作家一起完成，作者之一湯姆鮑爾還透露「有種族歧視的人不是大嫂凱特，而是婆婆卡蜜拉」。去年梅根接受美國歐普拉專訪時，也表示自己被嫂嫂凱特、婆婆卡蜜拉欺負，把負面消息散布給媒體。

因此外界預測，一度有消息傳出，若是卡蜜拉登上后位，第一件事就是要對付梅根。現在隨著英國女王駕崩，卡蜜拉和梅根婆媳問題成外界焦點。