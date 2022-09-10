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女王生前手背嚴重發黑 醫師研判罹患「周邊血管疾病」

編譯中心／綜合9日電
女王（左）6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）
女王（左）6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，人生最後時日雖已行動不便，仍如常生活。曾在女王離世前一周覲見的主教表示，她精神矍鑠、記性驚人，實在看不出已不久於人世，在家人陪伴下歡聲笑語，度過最後時光。

女王今年7月21日到蘇格蘭巴摩拉城堡的王室行宮度過暑假，直到駕崩前一直留在此地。應邀到當地教會講道的主教葛林薛爾茲表示，他有幸獲女王邀請，和她共進三日的晚餐及四日的午餐，時任王儲查理及安妮長公主也在座。

英國泰晤士報報導，葛林薛爾茲說：「這真是一次極棒的拜訪。她的記憶力驚人，而且幽默風趣。當我得知她其實已相當危篤時非常驚訝，因為周末時她看起來狀況極佳。」

葛林薛爾茲說，女王和他聊到兒時回憶、40年前為馬兒取的名字、見過的人們的名字以及地點，「她始終是全場焦點與靈魄所在」，讓身邊的人共聚。他表示，像她這樣的年紀能有這般好記性，發自內心的開懷大笑，由衷享受和家人相處的時光，是個難得的好朋友。

阿布羅斯聖安德魯教區長菲爾也回憶上周末作客巴摩拉，與女王相處的時光。他稱讚女王「是位具有強烈信念的女性，這對她而言很重要」。

然而事實上，一名澳洲醫師觀察近日照片後指出，女王生前幾日已出現嚴重健康問題的癥兆，顯示她已不久於人世。

女王6日接見執政黨保守黨新黨魁特拉斯，並正式任命她為首相組閣。醫師柯恩瓊斯檢視當日照片後指出，女王伸出的右手手背嚴重發黑，可能是「周邊血管疾病」，是心臟衰竭的症狀之一。

她說，出現如此嚴重的症狀，想必女王正承受身體上極大的疼痛與不適，卻仍露出笑臉執行公務，令人肅然起敬。

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