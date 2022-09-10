英媒：哈利梅根將出席女王國葬 出走後首度與王室團聚

哈利王子及其妻子梅根預計會參加19日舉行的國葬，這也將是兩人宣布出走王室、移居美國加州後，首次與王室成員正式團聚。（路透）

英國女王 伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴摩拉城堡辭世，哈利 王子及其妻子梅根 預計會參加19日舉行的國葬，這也將是兩人宣布出走王室、移居美國加州後，首次與王室成員正式團聚。

衛報報導，英國女王於當地時間8日晚間6時半逝世後，哈利王子於9日早上8時15分左右離開巴摩拉城堡，據了解已返回倫敦並前往他位在溫莎（Windsor）的住所浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage），而肯辛頓宮則證實威廉王子在9日下午1時後離開。

哈利王子8日晚間8時半左右、在女王去世約兩小時後才抵達巴摩拉城堡，他與威廉王子和其他王室成員隨後分開行動。預計哈利和梅根都將留在英國參加可能於19日舉行的女王國葬。

哈利和梅根參加葬禮引起外界諸多討論與關注，這也將是他們在經歷動盪的幾年後，首次正式與王室團聚。但許多媒體把焦點放在哈利是最後一位抵達巴摩拉城堡的王室成員，同時也是第一個離開的人，當時梅根並未同行。

英國國王查理三世稍早在全國演說中罕見直接點名哈利及梅根，感性表示，「我還想表達我對哈利和梅根的愛，因為他們繼續在海外建立自己的生活。」