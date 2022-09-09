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快看世界／拍下英女王最後露面 攝影師憶背後故事

最後一周 英國女王與家人歡聲笑語度過

編譯莊蕙嘉／即時報導
英國女王伊麗莎白二世生前每年都會去蘇格蘭巴摩拉城堡避暑度假。（美聯社）
英國女王伊麗莎白二世生前每年都會去蘇格蘭巴摩拉城堡避暑度假。（美聯社）

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，人生最後時日雖已行動不便，仍如常生活。曾在女王離世前一周覲見的主教表示，她精神矍鑠、記性驚人，實在看不出已不久於人世，在家人陪伴下歡聲笑語，度過最後時光。

女王今年7月21日到蘇格蘭巴摩拉城堡的王室行宮度過暑假，直到駕崩前一直留在此地。應邀到當地教會講道的主教葛林薛爾茲表示，他有幸獲女王邀請，和她共進三日的晚餐及四日的午餐，時任王儲查理及安妮長公主也在座。

英國泰晤士報報導，葛林薛爾茲說：「這真是一次極棒的拜訪。她的記憶力驚人，而且幽默風趣。當我得知她其實已相當危篤時非常驚訝，因為周末時她看起來狀況極佳。」

葛林薛爾茲說，女王和他聊到兒時回憶、40年前為馬兒取的名字、見過的人們的名字以及地點，「她始終是全場焦點與靈魄所在」，讓身邊的人共聚。

葛林薛爾茲還說：「像她這樣的年紀，能有這般好記性，發自內心的開懷大笑，由衷享受和家人相處的時光，是個難得的好朋友。」

阿布羅斯聖安德魯教區長菲爾也回憶上周末作客巴摩拉，與女王相處的時光。他稱讚女王「是位具有強烈信念的女性，這對她而言很重要」。

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