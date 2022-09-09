英新王稱「查理三世」非最初所願 為何仍以此為稱號？

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後不久，克拉倫斯宮發言人當天晚間證實，王儲查理繼任為國王「查理三世」。（美聯社）

英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩後不久，克拉倫斯宮發言人當天晚間證實，王儲查理繼任為國王「查理三世」。

正如過去英國君主的先例，新王可以選擇所有名字的其中一個做為稱號。查理三世全名查理．菲立普．亞瑟．喬治，他可以在這些名字中選一個作為稱號。查理的團隊過去幾年就以非官方形式推行這個稱號，但查理三世沒有義務遵從。

確實，據悉因為過去查理一世被處死，其子查理二世也不是特別令人欽佩的君主，查理三世更喜歡其他稱號。一些報導聲稱新王會以「喬治七世」作為稱號，儘管這個稱號沒有被克拉倫斯宮證實。

過去也有其他英國君主以中間名為稱號。伊麗莎白二世的父親喬治六世被取名為阿爾伯特，但以中間名作為稱號，以讓人們回想起他的父親喬治五世，在兄長愛德華八世遜位的危機中強調王室的連續性。

不過，查理三世一生中都被公眾稱呼為查理王子，外界確實會推測他將來被稱為查理三世，所以他與先前其他以查理為稱號的英國國王聯繫也會消失。他的狀況也和喬治六世不同，查理三世一直都知道自己將來會繼位為王，正如他的父母為他取名時所想的一樣。