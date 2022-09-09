英國女王駕崩、新王即位 白金漢宮外群眾唱新舊國歌

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩的消息傳出後，聚集在倫敦白金漢宮外的群眾隨即唱起了國歌《天佑女王》，緊接著再唱查理三世繼位的新版國歌《天佑吾王》。圖為致哀民眾9日在白金漢宮外放下花束。（路透）

澳洲 第九新聞報導，英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩的消息傳出後，倫敦白金漢宮外的成千上百群眾隨即唱起了國歌《天佑女王》（God Save the Queen），隨後又唱起查理三世繼位後的新版國歌《天佑吾王》（God Save the King）。

根據報導，白金漢宮發布聲明後，聚集在倫敦市中心的民眾消化著女王死訊和哀悼失去摯愛的君主，先是一聲不響地站在原地，片刻之後加入齊唱國歌《天佑女王》以表示敬意。

影片來源：聯合新聞網

隨著女王去世，英國將迎接新國王查理三世，情緒激動的民眾接著唱起新版國歌《天佑吾王》。CNN記者史都華（Anna Stewart）在推特 發文表示，「隨著消息傳出，白金漢宮一片寂靜，群眾隨後唱起國歌《天佑吾王》」。

伊麗莎白女王治世時期的國歌歌詞第一句一直是「God save our gracious Queen」，現在隨著查理三世即位，歌詞也將改為「God save our gracious King」，其餘歌詞內的女王也都會相應改成國王，也是1952年後首度更動歌詞。