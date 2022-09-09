我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約縮班案簽署 延到明年實施

時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英國女王駕崩、新王即位 白金漢宮外群眾唱新舊國歌

編譯周辰陽／即時報導
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩的消息傳出後，聚集在倫敦白金漢宮外的群眾隨即唱起了國歌《天佑女王》，緊接著再唱查理三世繼位的新版國歌《天佑吾王》。圖為致哀民眾9日在白金漢宮外放下花束。（路透）
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩的消息傳出後，聚集在倫敦白金漢宮外的群眾隨即唱起了國歌《天佑女王》，緊接著再唱查理三世繼位的新版國歌《天佑吾王》。圖為致哀民眾9日在白金漢宮外放下花束。（路透）

澳洲第九新聞報導，英國女王伊麗莎白二世8日駕崩的消息傳出後，倫敦白金漢宮外的成千上百群眾隨即唱起了國歌《天佑女王》（God Save the Queen），隨後又唱起查理三世繼位後的新版國歌《天佑吾王》（God Save the King）。

根據報導，白金漢宮發布聲明後，聚集在倫敦市中心的民眾消化著女王死訊和哀悼失去摯愛的君主，先是一聲不響地站在原地，片刻之後加入齊唱國歌《天佑女王》以表示敬意。

影片來源：聯合新聞網

隨著女王去世，英國將迎接新國王查理三世，情緒激動的民眾接著唱起新版國歌《天佑吾王》。CNN記者史都華（Anna Stewart）在推特發文表示，「隨著消息傳出，白金漢宮一片寂靜，群眾隨後唱起國歌《天佑吾王》」。

伊麗莎白女王治世時期的國歌歌詞第一句一直是「God save our gracious Queen」，現在隨著查理三世即位，歌詞也將改為「God save our gracious King」，其餘歌詞內的女王也都會相應改成國王，也是1952年後首度更動歌詞。

英國女王 澳洲 推特

上一則

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

下一則

英新王稱「查理三世」非最初所願 為何仍以此為稱號？

延伸閱讀

女王駕崩 英國護照、貨幣、郵票、國歌…都將改版

女王駕崩 英國護照、貨幣、郵票、國歌…都將改版
查理登基 哈利、梅根的一對兒女理論上成王子與公主

查理登基 哈利、梅根的一對兒女理論上成王子與公主
查理登基擬讓王室「瘦身」 安德魯、哈利王子恐被踢出

查理登基擬讓王室「瘦身」 安德魯、哈利王子恐被踢出
與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？

與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
英國女王伊麗莎白二世8日駕崩後，英國新國王查理發表聲明。美聯社

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

2022-09-08 15:38
女王伊麗莎白二世。(美聯社)

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

2022-09-08 12:45
英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。美聯社

愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

2022-09-08 13:46

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶
英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻
直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況

直播／英媒主播穿全黑 報導女王身體最新狀況