時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

英國女王伊麗莎白二世辭世,英國各家媒體的頭版都放上悼念。(Getty Images)

「Our beloved Queen is dead.」英國女王 伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)在9月8日辭世,享耆壽96歲。英國進入全國哀悼期,預計將在女王去世後10天舉行國葬,女王的靈柩也會先返回白金漢宮,停留至少4天好讓王室成員瞻仰告別。國葬的地點則會在西敏寺舉行,並且將開放一段時間給民眾弔唁。在女王逝世後,繼承順位第一的王儲查理即刻登基,英國國歌也從「天佑女王」(God Save the Queen)改為「天佑吾王」(God Save the King),新任英王的名號為查理三世(Charles III)。

英國各家媒體的頭版都放上了女王辭世悼念,BBC等電視台也都換上深暗色的西服、沉穩平靜的語氣播報新聞,其他電視媒體也抽換掉了本來可能要放送的節目,避免在舉國哀痛的之時播出不合時宜的歡快娛樂秀,而改以相對嚴肅莊重的內容取代。各家新聞媒體的網站,也可以看到主視覺換上了黑或灰色。

每日郵報(Daily Mail)的頭版則刊出女王年輕時的照片,在女王含笑的面容下,寫道:「我們的心都碎了。」悼文直指,英國人的哀傷以數百種無以名狀的情緒組成,沒有詞彙足夠形容,而當《天佑女王》(God Save the Queen)在電視和廣播奏起,整個國家為之心碎。

Our hearts are broken: It just seems unimaginable. That wisest and most steadfast of women, our guiding light in the darkest of nights, has gone.

每日快報(Daily Express)同樣放上伊麗莎白二世的照片,在全黑白的頭版寫下:「我們摯愛的女王辭世。」報導內容則描述英國人湧入大街小巷,哀傷將人群集合,悲泣之人紛紛走到白金漢宮外高唱國歌。

大都會 報(Metro)和i同樣以整版彩色照片,放上頭戴王冠的青年女王,向伊麗莎白二世做最後的致敬。

衛報(The Guardian)頭版選用了和i同樣的女王加冕照,經過處理而呈現出油畫質感,訃聞表示伊麗莎白二世徹底融入了每個英國人的生活,在漫長的統治時期,經歷了時代中最偉大的變化,但亦因現代的君主立憲制度,伊麗莎白二世不再如過去的維多利亞女王那般,親身決定著整個時代。

The Guardian front page, Friday 9 September 2022; Queen Elizabeth II 1926-2022

鏡報(The Mirror)在頭條刊登伊麗莎白二世的側面照片——如同鑄刻在一英鎊硬幣上的一樣——並簡單寫下:「謝謝您!」

Queen Elizabeth II, who was also the world's oldest and longest-serving head of state, came to the throne following the death of her father King George VI on Feb. 6, 1952, when she was just 25.

美國TIME雜誌也放上了英國女王封面,但並不是深色哀悼的視覺,而是換上一張女王登基後的歷史彩照,背景改為清淡的水藍色,過去TIME慣用的紅色字體,則改成了白色,以飄然但沉穩的視覺,紀念伊麗莎白二世。

金融時報(Financial Times)則在頭版放上1971年,女王年輕時,戴著王冠、笑容燦爛的模樣,照片上並未再加上任何文字描述,僅印上「伊麗莎白二世,1926-2022。」訃文稱許女王70年以來非凡卓越的公共服務,並表示女王身上反映著一種似乎是與生俱來的強烈責任感。

Queen Elizabeth II, Britain's longest serving monarch, has died, leaving her people in mourning but reflecting on a life of duty in which she bound the country together through 70 years of momentous change, writes the Financial Times. 🇬🇧

泰晤士報(The Times)亦在頭版放上整版訃聞,標題為「女王之死」,配以伊麗莎白二世老年時的黑白照片,女王臉上掛著溫和的微笑,文章中宣告女王跨越了「一個社會、物質與科技變革的時代」,並指出女王拯救了英國的君主制,並非常形象地描述了女王在整個國家的地位——下議院的喧囂,在一張提醒議員留意國君健康狀況的紙條送達之後,忽然沈寂,忽然之間「其他一切好像都不重要了。」