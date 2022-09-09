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丹麥女王將慶在位50年 挽救王室地位、走向現代化

編譯中心／綜合8日電
丹麥女王瑪格麗特二世生日時揮手致意，一旁是她的寵物狗臘腸犬。（Getty Images）
丹麥女王瑪格麗特二世生日時揮手致意，一旁是她的寵物狗臘腸犬。（Getty Images）

具有藝術氣息且菸不離手的丹麥女王瑪格麗特二世，本周末將慶祝在位50周年，她因為恢復丹麥王室地位並帶領走向現代化而深受人民愛戴。

中央社引述法新社報導，82歲頂著招牌髮髻的瑪格麗特二世，是丹麥國史上在位時間第2長的君主。1972年，瑪格麗特二世在大眾對於王室支持度走下坡之際即位，但她在往後數十年間協助恢復王室地位。

歷史學家索倫森表示：「她成功扮演女王角色，在鉅變的時代團結丹麥，期間歷經全球化、多元文化國家出現、1970年代、1980年代及2008年至2015年的經濟危機，還有新冠疫情。」

瑪格麗特二世10日將於王宮陽台向前來祝賀的民眾致意，接著在市政廳用午餐，晚間於哥本哈根的皇家歌劇院欣賞晚會表演。

11日的活動將包括在哥本哈根大教堂進行感恩禮拜，並於王室遊艇上用午餐，之後參加在克里斯蒂安堡宮舉行的晚宴。

瑪格麗特二世父親、前丹麥國王佛瑞德里克九世於1972年1月逝世後，她旋即登基，當時僅有45%丹麥民眾支持君主制，大多數人都認為君主制在現代民主中沒有容身之處。

不過瑪格麗特二世在位期間，她設法跟醜聞保持距離，並幫助王室現代化，例如讓2個兒子與平民成婚。50年後，瑪格麗特二世如今為世上最受人民愛戴的君主之一，獲得逾3/4丹麥人民的支持。

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