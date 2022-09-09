女王駕崩 英國護照、貨幣、郵票、國歌…都將改版

英國女王伊麗莎白二世辭世，全球哀悼。（取材自推特）

英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩，在位超過70年的她幾乎是目前多數英國人最熟識的君王。而自1952年成為女王以來，伊麗莎白二世的形象和所代表的密碼都成為英國人日常生活的一部分，從現金、郵票、國歌到護照都存有女王的印記，新國王查理三世繼位後，這些都將進行改版。

英國未來的新護照都會將女王改為國王，不過舊護照的效期不受影響，也不會強迫更換。（路透）

英國鏡報報導，英國目前所有鈔票和硬幣都印有女王肖像，之後將全面換上查理三世的肖像。舊的現金在最終停用日期出爐前，仍是法定貨幣；以英國君主為國家元首的加拿大、澳洲 和紐西蘭等，也將會逐步淘汰印有女王肖像的現金。

女王辭世後，英鎊立刻貶值0.2%至1.1511，此外，市場尋求更多有關英國能源支持政策的消息。

而在整個英國除了蘇格蘭，幾乎所有郵筒都印有伊麗莎白二世的密碼「EIIR」，她去世後郵筒不會被更換，但新製作的郵筒將換上新國王的密碼，郵票也必須改版。另外，女王的密碼也出現在英國警察 和軍隊的制服上，之後也會陸續更新。

英國護照的部分，目前寫著「英國女王陛下的內閣大臣以女王陛下的名義請求並要求所有相關人士允許持證人不受阻礙地自由通行，並為持證人提供必要的協助及保護」。未來的新護照都會將女王改為國王，不過舊護照的效期不受影響，也不會強迫更換。

而英國國歌歌詞原為「天佑女王」，此後將恢復成男性版本，即「上帝保佑國」，這個版本上一次使用是在1952年喬治六世（George VI）在位時。

隨著女王過世，英國政府即刻展開秘密行動「倫敦橋行動」，其中「獨角獸行動」也隨之展開，依照女王過世地點，安排移動靈柩回倫敦。因為女王在蘇格蘭去世，獨角獸是蘇格蘭的官方象徵動物，因此得名。

女王在蘇格蘭「巴爾莫勒爾堡」過世，遺體目前暫時安置荷里路德宮，之後將用王室專車或專機，將女王靈柩運回倫敦白金漢宮。