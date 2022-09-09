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時代的見證：英國新聞頭版致敬的伊麗莎白二世

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王室揮霍… 英女王80億身家縮水剩4億

編譯中心／綜合8日電
英國女王伊麗莎白二世駕崩，美國「時代雜誌」公開新一期雜誌封面，將選用伊麗莎白二世的照片來紀念。（取材自臉書）
英國女王伊麗莎白二世駕崩，美國「時代雜誌」公開新一期雜誌封面，將選用伊麗莎白二世的照片來紀念。（取材自臉書）

英女王伊麗莎白二世8日駕崩，享耆壽96歲。她出身帝王之家，繼承王室大量財產，且繼位後一直未繳遺產稅。據悉，女王財產本來高達70億英鎊（約80億美元）；近年受到王室揮霍與不景氣，2021年時女王資產淨值為3.65億英鎊（約4.19億美元）。

女王的主要收入來源為納稅人繳納的「君主撥款」，由英國政府支付。女王1990年的身家達70億英鎊，但每年王室支出有增無減，如哈利王子與妻子梅根過去裝修奢華別墅、搭乘私人飛機遊歷各國，許多支出都由王室埋單。加上全球經濟不景氣，女王身家已大為縮水。

而女王身為英國歷史上在位時間最長的君王，意義非凡。美國「時代雜誌」今天公開新一期雜誌封面，將選用女王「滿頭黑髮」的照片來紀念；照片中女王戴著招牌大珍珠耳環，身穿有金釦裝飾的全黑長袍，微笑看向遠方。

女王驟逝對英國人民更是一大衝擊。英國「足球金童」貝克漢就發文哀痛表示：「直到最後的日子，她都用尊嚴和優雅為國家服務。」

英超聯賽阿森納對蘇黎世賽前，也放出女王照片默哀；曼聯則宣布將在和皇蘇的比賽前佩帶黑色臂章，並默哀一分鐘。

而今年80歲，始終是女王堅定支持者，並在1997年由女王親封爵士的「披頭四」主唱兼貝斯手保羅麥卡尼，也在臉書表示：「天佑女王伊麗莎白二世，願她安息，吾王永存。」

而為紀念女王，巴黎地標艾菲爾鐵塔今晚暫停閃爍。法國總統府艾麗榭宮稍早也宣布，總統府明天一整天以及女王葬禮期間將降半旗致意。

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