與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？

英王查理三世8日繼位成為國王。圖為他1969年7月1日接受女王伊麗莎白二世(左)授予王冠，成為王儲。(Getty Images)

英女王駕崩後，現年73歲的王儲查理旋即繼位成為新王查理三世，加冕日期待定。

查理三世是英國 歷來最年長的王位繼承人，一生都為繼位做準備，自童年就已開始學習如何做國王，他體現了現代的英國君主制，是第一個不是在家教育、第一個獲得大學學位、第一個在媒體焦點下長大的王儲。

查理是一個害羞的男孩，有一個專橫的父親，長大後有時顯得笨拙、低調，但對自己的觀點仍充滿信心。

他的繼位無可避免會引發關於英國君主制的未來的辯論，有些人視為國家統一的象徵，但有些人則視為封建歷史的累贅。更重要的是，查理會受到臣民愛戴嗎？這個問題籠罩著他整個人生。

除了英國，他也是包括加拿大、澳洲 、新西蘭在內的14個國家的元首。

查理曾表示，他打算減少在職王室成員的數量，削減開支，更好地代表現代英國；但又說傳統也很重要，君主制是「國族自豪感、團結和忠誠的焦點」。然而他生活與平民脫節，引起了不少人批評，甚至遷怒於君主制。

再者，他與黛安娜王妃的婚姻破裂，與年長於他的卡蜜拉有一腿，加上女王始終坐在寶座上無意退位，讓許多人質疑他是否適合繼承王位。

直到女王晚年，查理的角色才愈來愈吃重，開始擔任其母的職責。 2018年正式擔任大英國協元首，等於宣布是女王的指定繼位者。今年5月10日，女王指定查理主持大英國協會議，說明王位展開過渡。

歷史學家歐文斯(Ed Owens)認為，查理遠沒有乃母那樣受歡迎，因此不得不仔細考慮如何塑造自己作為公眾人物的形象。歐文斯又說，作為英國君主，不應有政治發言權及政治觀點，但查理顯然在避免被視為違憲的情況下，一直展示自己的政治力量，例如在氣候變遷 的問題上。

查理在2018年一部紀錄片裡表示，作為王儲，會覺得介入政治叫人振奮，但作為國王，他將無法發表意見或介入政治，因為君主與王儲的角色截然不同。

新王查理三世將於英國時間9日下午6時表全國電視講話，首相特拉斯(Liz Truss)也會致詞。