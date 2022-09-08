健康惡化有端倪？英女王最後公開身影 手背留大片瘀青

英國女王伊麗莎白二世6日在巴摩拉城堡接見並任命新首相特拉斯。（美聯社）

英國女王 伊莉莎白二世在英國時間8日下午辭世，消息一出，震驚國際社會。王位將由英國國王查理三世（King Charles III）繼位，女王先前就傳出「龍體欠安」，從與新任首相特拉斯 的握手照也可看出「手背有大片瘀青」，網友推測「可能是靜脈注射，導致血管破裂」。

英國女王8日傳出龍體欠安，並在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」（medical supervision），但早在6日就有健康警訊，女王在巴摩拉城堡接見並任命新首相特拉斯（Truss）時，左手拄著拐杖，右手背則是一大片瘀青，看起來有些嚴重，7日女王被醫生囑咐休息，因此她推遲與樞密院顧問團的會議。