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女王駕崩 英國人的日常將有何變化？護照貨幣全要改

編譯徐榆涵／即時報導
英國未來的新護照都會將女王改為國王，不過舊護照的效期不受影響，也不會強迫更換。（路透）
英國未來的新護照都會將女王改為國王，不過舊護照的效期不受影響，也不會強迫更換。（路透）

英國女王伊麗莎白二世在位超過70年，幾乎多數英國人沒有經歷過其他君王，自1952年成為女王以來，她的形象和所代表的密碼都成為英國人日常生活的一部分，從現金、郵票、國歌再到護照都存有女王的印記，而新國王查理三世繼位後，這些都將進行改版。

英國鏡報報導，英國目前所有鈔票和硬幣都印有女王肖像，但接下來將全面換成印有新國王查理三世肖像的鈔票和硬幣。據了解，舊的現金在一段時間內仍是法定貨幣，但會有個無法再使用的最終確定日期，而以英國君主為國家元首的加拿大、澳洲和紐西蘭等也將會逐步淘汰印有女王肖像的現金。

此外，郵票也必須改版，而在整個英國，除了蘇格蘭，幾乎所有郵筒都印有伊莉莎白二世的密碼「EIIR」，她去世後郵筒不會被更換，但新製作的郵筒將換上新國王的密碼。另外，女王的密碼也出現在英國警察和軍隊的制服上，之後也會陸續更新。

再者，英國護照的部分，目前寫著「英國女王陛下的內閣大臣以女王陛下的名義請求並要求所有相關人士允許持證人不受阻礙地自由通行，並為持證人提供必要的協助及保護」，因此，未來的新護照都會將女王改為國王，不過舊護照的效期不受影響，也不會強迫更換。

英國國歌歌詞原為「天佑女王」，此後將恢復成男性版本，即上帝保佑國王，這個版本上一次使用是在1952年喬治六世（George VI）在位時。

英國女王 警察 澳洲

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