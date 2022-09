英國女王伊麗莎白二世8日駕崩,享耆壽96歲。73歲查理王儲繼位成為英國國王查理三世,至於威廉王子則變成第一順位繼承人。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世8日駕崩,享耆壽96歲。73歲查理王儲繼位成為英國國王查理三世,至於威廉 王子則變成第一順位繼承人。

自1982年出生以來,威廉王子一直是王位的第二順位繼承人,隨著父親查理繼承王位,他將成為王位第一繼承人,儘管英國君主傳統上會賜予嫡長子「威爾斯親王」的頭銜,但該頭銜必須由君主、也就是他的父親查理三世授予,威廉王子和妻子凱特 目前的頭銜變成「康沃爾及劍橋公爵及夫人」(the Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge)。