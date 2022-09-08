女王去世後繼續鬥？王后卡蜜拉準備迎接哈利、梅根出招
英國歷史翻開新的一頁，備受愛戴的伊麗莎白二世女王即位70年後去世，享壽96歲，等待繼位等了70年的查理成為新任國王，他的現任妻子卡蜜拉也當上王后。當初兩人之間與民眾崇拜的黛安娜糾纏多年，查理寧和黛安娜離婚、也要與卡蜜拉在一起，曾經讓卡蜜拉被視為「最心機小三」，受到英國民眾厭惡多年，直到近年來外界觀感才不斷上升，女王在去世前也於昭告全國民眾的聲明中為卡蜜拉當王后請命，希望支持自己數十年的人民可以同樣支持在查理繼位為王之後、讓卡蜜拉能成為王后，被視為卡蜜拉如願上位的關鍵助力。
不過卡蜜拉能夠快速擺脫「最被討厭」的地位，非常微妙的，也拜被傳和她不對盤、對她有敵意的兒媳梅根之賜，原來梅根和夫婿哈利槓上英國皇室，英國民眾轉而將對卡蜜拉的反感移到他們身上，當他們愈讓英國民眾倒胃口，就愈顯得卡蜜拉沒那麼顧人怨。另一點在於皇室人員曾經有意把哈利、梅根與兄嫂威廉、凱特塑造成「新時代4人組」象徵皇室未來的希望，結果兩對夫妻鬧不和，皇室人員只好把上一輩的查理、卡蜜拉加進來補位，卡蜜拉因此執行皇室勤務的比重增加，益發得到民眾的認同，讓她登上王后大位的反彈聲浪也變小。
可是英國皇室嚴陣以待哈利將在今年底推出的回憶錄，被預期應該會有不少關於皇室內部的猛料，媒體尤其推測查理和卡蜜拉最對哈利的新書擔心不已，因為卡蜜拉畢竟是破壞哈利母親婚姻的罪魁禍首，加上梅根一直被傳是黛安娜的鐵粉，至今還沒對卡蜜拉放下芥蒂，有可能在哈利背後操控，讓他寫出許多對卡蜜拉不利的內容，卡蜜拉這個王后可能暫時還不能太掉以輕心。
另一個潛在的威脅，則是頗受英國民眾喜愛、人氣度直追黛安娜生前的凱特，至少她和威廉結合的過程中沒有耍心機奪愛這個部分，她一直都給人「皇室好媳婦」的形象，加上威廉又是查理之後的王位繼承人，凱特早被各方視為未來的王后，以往更曾有傳民眾其實希望伊麗莎白二世女王跳過查理直接傳位威廉，都突顯威廉與凱特這對夫妻比查理、卡蜜拉更受歡迎的事實，卡蜜拉若不能一笑置之、對於凱特還要心存顧忌，遲早會在皇室內掀起新的風暴。
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