女王去世後繼續鬥？王后卡蜜拉準備迎接哈利、梅根出招

卡蜜拉如願成為英國王后。（美聯社）

英國 歷史翻開新的一頁，備受愛戴的伊麗莎白二世女王即位70年後去世，享壽96歲，等待繼位等了70年的查理成為新任國王，他的現任妻子卡蜜拉也當上王后。當初兩人之間與民眾崇拜的黛安娜糾纏多年，查理寧和黛安娜離婚、也要與卡蜜拉在一起，曾經讓卡蜜拉被視為「最心機小三」，受到英國民眾厭惡多年，直到近年來外界觀感才不斷上升，女王在去世前也於昭告全國民眾的聲明中為卡蜜拉當王后請命，希望支持自己數十年的人民可以同樣支持在查理繼位為王之後、讓卡蜜拉能成為王后，被視為卡蜜拉如願上位的關鍵助力。

不過卡蜜拉能夠快速擺脫「最被討厭」的地位，非常微妙的，也拜被傳和她不對盤、對她有敵意的兒媳梅根之賜，原來梅根和夫婿哈利 槓上英國皇室，英國民眾轉而將對卡蜜拉的反感移到他們身上，當他們愈讓英國民眾倒胃口，就愈顯得卡蜜拉沒那麼顧人怨。另一點在於皇室人員曾經有意把哈利、梅根與兄嫂威廉、凱特 塑造成「新時代4人組」象徵皇室未來的希望，結果兩對夫妻鬧不和，皇室人員只好把上一輩的查理、卡蜜拉加進來補位，卡蜜拉因此執行皇室勤務的比重增加，益發得到民眾的認同，讓她登上王后大位的反彈聲浪也變小。

可是英國皇室嚴陣以待哈利將在今年底推出的回憶錄，被預期應該會有不少關於皇室內部的猛料，媒體尤其推測查理和卡蜜拉最對哈利的新書擔心不已，因為卡蜜拉畢竟是破壞哈利母親婚姻的罪魁禍首，加上梅根一直被傳是黛安娜的鐵粉，至今還沒對卡蜜拉放下芥蒂，有可能在哈利背後操控，讓他寫出許多對卡蜜拉不利的內容，卡蜜拉這個王后可能暫時還不能太掉以輕心。