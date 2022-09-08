女王駕崩怎麼辦？英國「倫敦橋行動」的應變演練

2012年的倫敦奧運開幕上，飾演007系列電影的男星丹尼爾克雷格(左)，身穿標誌性禮服在白金漢宮裡會見英女王，兩人坐上直升機，飛越英國各大著名地標，接著降落在奧利匹克體育館。(Getty Images)

「關於女王駕崩，我們早已演練過無數次...」白金漢宮證實，英國女王 伊麗莎白二世（Elizabeth II）已於2022年9月8日逝世，享壽96歲。過去英國王室成員過世，都會以特定代號傳遞秘密消息，並在每個代號下做好身後事的縝密安排；此時英國政府早已準備好女王過世後的後續行動——「倫敦橋行動」（Operation London Bridge）——女王如今駕崩了，英國人該如何是好？

雖說「倫敦橋行動」是暗號代碼，但卻是廣為世人所知的公開秘密，無論是美國或英國媒體，都曾經做過詳盡的專題報導，列舉皇室成員過世後的應變行動內容，例如菲利浦親王（Prince Philip）過世時，王室和政府啟動「福斯橋行動」（Operation Forth Bridge），查爾斯逝世的代號則是「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge）。

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「倫敦橋行動」最初制訂於1960年代，此後每一年都會重新評估其內容及進行演習，以備突發狀況來臨。若女王去世，除了守在身邊的王室成員及皇家 家庭醫生托馬斯（Huw Thomas）領導的醫療團隊之外，女王的私人秘書——楊 （Edward Young）——將會是得知第一手消息的官員。秘書首要行動是與英國首相聯絡，並以「倫敦橋倒塌」（London Bridge is Down）作為代號短語。

圖為2013年英女王生日。美聯社

首相得知女王死訊後，英國外交部將把消息傳遞給大英國協中，以女王為國家元首的成員國。一旦「倫敦橋倒塌」的短語發出，王室將透過《BBC》發布新聞稿，白金漢宮大門及王室網站也會發布訊息，屆時，女王過世的消息才會來到全世界閱聽眾面前。

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除此之外，「倫敦橋行動」也詳述新聞和社群媒體 的操作規劃，例如英國王室官方網站將會以全黑白的頁面公布死訊，英國政府各級機關官方網站及社群媒體，也會以黑色橫幅宣布消息。而《BBC》新聞也會播放事前預錄好的女王相關新聞影片，主持人將會替換暗色調的西裝，好準備宣告女王訃聞。也正是這個事前應變做法，《BBC》當家主播愛德華茲（Huw Edwards）在9月8日女王病情不穩時，換上黑色西裝主持直播，才會讓大眾直接連結起了女王的駕崩可能。

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「倫敦橋行動」中，女王去世當天將以「D-Day」作為代稱，接下來日子稱作「D-Day+1」、「D-Day+2」...直到第10天「D-Day+10」舉辦女王葬禮。根據《Politico》報導，計畫中女王的遺體將在D-Day+2前送往白金漢宮的王座室；D-Day+5女王棺木移往西敏寺中央靈柩台，讓外界瞻仰3天。女王下葬當天會訂為「全國哀悼日」（Day of National Mourning），全國將正午時分默哀2分鐘，溫莎城堡及倫敦也會舉行紀念活動。

英國女王伊麗莎白​二世(Elizabeth II)於2022年9月8日逝世。(美聯社)

外界預估，女王的下葬地點可能會是位於溫莎城堡的皇家禮拜堂聖喬治教堂（St George's Chapel），與父親喬治六世長眠於此。

如果女王逝世地點為蘇格蘭的巴摩拉城堡——即女王目前的所在地——那麼「獨角獸行動」（Operation Unicorn）也將會被啟動，女王的遺體將會暫時置於荷里路德宮，並透過皇家列車或空軍運回倫敦白金漢宮。屆時蘇格蘭議會、鄰近的聖吉爾大教堂及荷里路德宮（Holyroodhouse）都將全體動員。

儘管「倫敦橋行動」本為王室及政府的秘密計畫，隨著《Politico》於2021年曝光消息，細節也大量流出。然而《衛報》指出，這些計畫多年的細節隨著每年演習，不斷被王室重新評估，「倫敦橋行動」還是可能在最後一刻會發生變化。