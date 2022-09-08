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英國女王伊麗莎白二世駕崩

帝國王冠的謝幕：英女王伊麗莎白二世逝世(1926－2022)

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「人生艱困，但勇者絕不倒下認輸，而是堅定為更美好的未來奮鬥。」英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）已由白金漢宮證實，於2022年9月8日病逝，享壽96歲。 圖／路透
「人生艱困，但勇者絕不倒下認輸，而是堅定為更美好的未來奮鬥。」英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）已由白金漢宮證實，於2022年9月8日病逝，享壽96歲。 圖／路透

「人生艱困，但勇者絕不倒下認輸，而是堅定為更美好的未來奮鬥。」

When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat;

instead, they are all the more determined to struggle for a better future.

——英國女王伊麗莎白二世——

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）已由白金漢宮證實，於2022年9月8日病逝，享壽96歲。伊麗莎白二世的一生，見證了將近百年的英國史變遷，她是英國皇室政治的象徵、也是英國團結精神的化身——從1953年加冕至今在位70年，伊麗莎白二世成為史上第一位迎接白金禧的君王，也是罕見始終擁有英國民眾高支持度、評價極高的君主，但也曾因為黛安娜王妃的事件，引來冷漠的惡評。伊麗莎白二世走過二次世界大戰的艱苦歲月、英國走向去殖民化的歷史進程，在邁入21世紀的前後度過英國王室乃至於整個世界的大小風波...堅毅的女王，是英國人民永遠緬懷的王者。

伊麗莎白二世出生於1926年4月21日，父親喬治六世（George VI）於1952年逝世後，隔年伊麗莎白二世正式加冕成為英國女王，直至2022年在位期間共70年。

女王才在今年9月6日，於蘇格蘭的行宮巴摩拉城堡（Balmoral Castle）任命英國新任首相特拉斯（Liz Truss），結果8日傳出身體不適，直接在巴摩拉城堡接受醫療監護。消息透過白金漢宮對外證實後，皇室成員也陸續趕往巴摩拉城堡，相關新聞已顯示英國女王的健康情況恐怕不甚樂觀，而《BBC》於當地時間8日的中午12點40分起，中斷所有原定節目放送，改為英女王病情的直播，同時新聞主播愛德華茲（Huw Edwards）也換上了黑西服播報新聞——照慣例是暗示了喪報的可能——世界各大新聞媒體和輿論，也在新聞的等待期間中，準備面對英國女王逝世的全球頭條。

繼承順位第一的查理王子，已經在第一時間抵達巴摩拉城堡。在英國女王駕崩後，當今世上等待王位繼承最久的查理王子，將會繼承王位。

君主制的存廢勢必繼續圍繞著英國王室，時代演進下，也許世上眾人會對王室還會有著更多...
君主制的存廢勢必繼續圍繞著英國王室，時代演進下，也許世上眾人會對王室還會有著更多不同的看法，但伊麗莎白二世貫徹一生的堅毅與承擔，將始終留在世人記憶中。 圖／路透

顛沛的命運最能彰顯人的氣節，伊麗莎白二世或許是此言的最佳例證。

時間回到1930年代，伊麗莎白二世——當時是伊麗莎白公主——理應不會繼承王位，但在她父親的兄長愛德華八世（也就是大名鼎鼎的溫莎公爵）1936年宣布退位之後，隨著伊麗莎白的父親喬治六世（當時的約克公爵）即位，伊麗莎白也成為了王位第一順位繼承人，並在1952年2月6日繼位。

女王即位之時，英國乃至全世界都面臨劇烈的變動，包括二戰之後確立的美蘇冷戰局面、科技競賽、歐洲在戰後的復甦、英國在世界地位的改變、諸多前殖民地獨立為嶄新的國家等等，而時代的改變也帶來君主制度存廢的長年爭論，英國王室亦多次遭到檢視與批判——不過，外界的批評極少針對擔任英國國君70年的伊麗莎白二世而來，英國女王在英國人心目中的形象，始終與責任和堅忍劃上等號，身體力行著女王的母親伊麗莎白王太后（Queen Elizabeth The Queen Mother）曾引述的格言：

「永不抱怨，永不解釋。」

（never complain, never explain）

女王的一生，確實可說是緊緊綁著責任，從未有一刻忘記她身上背負的千斤重擔和英國王室的光榮：1940年，伊麗莎白公主第一次發表公開的廣播演講，當時的她只有14歲，面向的是所有在二戰中避難的孩子，她如父親一樣給予安撫與信心；到了1945年，成年的伊麗莎白公主和其他無數的英國人民一樣投入戰場支援，她在後方防衛支援部隊服役，負責駕駛和維修軍用卡車。在戰場上學習到的能力，讓女王即便在退役之後，依然一生愛好駕車兜風。

1947年，伊麗莎白二世與出身希臘王室的表哥菲利浦親王（Prince Philip，封為愛丁堡公爵）結婚，兩人結褵74載，菲利浦親王儘管偶有爭議——例如心直口快的政治不正確「金句」連發——但他始終扮演女王堅實的支柱，直到2021年死亡將女王與王夫分開。

1953年6月2日，伊麗莎白二世加冕。 圖／英國王室網站
1953年6月2日，伊麗莎白二世加冕。 圖／英國王室網站

在1953年加冕之後的伊麗莎白二世，見證著英國順應時代，經歷其世界地位的興衰，也同樣看著國內各項社會議題的爭論起落、政治經濟政策和型態的轉型；從她即位時的首相邱吉爾算起，到才在9月6日接受任命的特拉斯，女王在位期間歷經了15任首相。她給予每一任首相珍貴的建議，也獲得每任首相的高度評價，其中也包括反對君主制者。工黨的前任首相布萊爾（Tony Blair）就曾表示，伊麗莎白二世的建議具有「過人的精明和對世界事務的獨特觀察」，因而極富價值。不過英國王室成員，包括女王本人，都因須保持政治中立而從未投票。

圖左為女王小時候與杜基；圖右為女王年輕時與其母親一起溜柯基。 圖／英國王室官方臉...
圖左為女王小時候與杜基；圖右為女王年輕時與其母親一起溜柯基。 圖／英國王室官方臉書、美聯社

政治之外，王室內部事務也是伊麗莎白二世自登基以來，無法避免的挑戰——從妹妹瑪格麗特公主，到長子查理王子、次子安德魯王子、再到孫子哈利王子，英國王室每每成為風口浪尖的話題，但在爭議中，女王總是代表著一股安定的力量，帶領著王室度過難關，猶如她在年復一年的聖誕談話中，給予英國國民的精神支持。對英國、乃至仍尊女王為國君的大英國協來說，伊麗莎白二世等同於團結的象徵，也代表著榮譽與良好品德的典範。

在過去的70年歲月中，一代又一代的英國人早已習慣看見伊麗莎白二世不曾動搖的身影，她是在白金漢宮的露台上向臣民揮手致意的莊嚴國君，也是擁有獨特幽默的親切老祖母，更是撫慰人心的精神領袖。未來，君主制的存廢勢必繼續圍繞著英國王室，時代演進下，也許世上眾人會對王室還會有著更多不同的看法，但伊麗莎白二世貫徹一生的堅毅與承擔，將始終留在世人記憶中。

伊麗莎白二世陛下，蒙上帝恩典，本王國女王與她其它王國及領地女王，大英國協元首，信仰守衛者——今日已卸下王冠，告別人間。
伊麗莎白二世女王與柯基。圖／路透
伊麗莎白二世女王與柯基。圖／路透

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