不讓梅根搶先機 英王室人員主動開嗆：可悲又有妄想症

梅根（左）與哈利是英皇室人員眼中的不定時炸彈，只會製造麻煩。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 近日又將返英出席一些慈善相關活動，各方預期兩人還會公開發表演說、造勢，對於他們的一舉一動向來敏感的王室人員，等不及梅根再出招，主動先對和他們關係欠佳的媒體開砲，嗆他們「可悲又妄想症」，稱他們堅持要與整個體系作對、我行我素又不受控，一切都只為了他們的自身商業利益，因為他們兩個人沒辦法脫離王室的招牌而獨自存活。

伊莉莎白二世女王已96歲，不太能再受刺激。（路透資料照片）

哈利與梅根和英國王室之間的關係，千言萬語也難釐清。雖然哈利和梅根口口聲聲表示希望做現代化的王室人員，試圖在王室傳統之下爭取到一些空間，可是王室態度也很明確：要就乖乖聽話，否則就徹底切割，沒有妥協的空間，既然哈利與梅根選擇離英赴美，就代表他們接受和王室保持明顯距離，而不是像現在這樣，又不滿意又不離開，三不五時放話批評，讓最忌諱英國民眾對王室反感、危及君主制度的人員們，忙著滅火，疲於奔命。

查爾斯王子雖與小兒子感情陷谷底，對外仍稱還深愛對方。（路透資料照片）

英國「星期日泰晤士報」接到匿名王室人員的控訴，表示大家都希望哈利和梅根能夠順利經濟自主、盡情追尋他們對於慈善事業的理想，然後感到快樂，這樣子也許他們就不用非得像現在這樣還常常挑釁所有的體制。可是該人員也諷刺道：「無奈他們的明星效應力量需要有王室和他們牽扯在一起，而讓這些火花更強烈的就是家族不和。」

王室人員首要保護的伊莉莎白二世女王，今年已96歲，不能再受到太多刺激，無怪乎人員們把哈利和梅根當成不定時炸彈，嚴加提防，甚至不擔心反應過度，就怕沒有對他們卯足全力攻擊，讓他們還有力氣出招，讓主子們心裡七上八下，到時候就是他們護主無方。在這種氣氛之下，舉世皆知未來的英國國王查爾斯早就和哈利、梅根關係冷淡，還是有所謂的「友人」趕快出來放話，稱查爾斯還是很愛哈利與梅根，對於他們的批評季傷心又不解，就是不肯承認家人之間撕破臉，免得打壞民眾對王室的觀感、使君主制的存在受到威脅。