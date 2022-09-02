英王室記者：哈利拿「安全」當藉口不斷情緒勒索

英國資深王室記者批評，哈利王子以母親的死作為藉口，不斷情緒勒索。（路透）

8月31日是英國 黛安娜王妃去世25周年，英國資深王室記者帕瑞（Mike Parry）指出，哈利 王子利用母親的死作為安全上的藉口，不斷「情緒勒索」。

1997年8月30日深夜，黛安娜和男友乘坐的車在巴黎為逃避狗仔追逐發生車禍，她送醫後於31日不治。同年9月6日舉行葬禮，哈利和大兩歲的胞兄威廉 王子跟在母親棺木後面的模樣，令全球心碎。

報導王室新聞的帕瑞，當年也是首批證實黛安娜死訊的媒體人員之一。他本周應邀參加另一王室資深記者修菲爾德（Kinsey Schofield）的Podcast，指出哈利在成長過程一直擺脫不了母親去世的心魔。

本月15日將滿38歲的哈利，2020年宣布退出王室高級成員，不再執行公務，並偕妻子梅根移居美國，因此王室也收回榮譽頭銜並取消他的維安待遇。

哈利為此於2020年控告英國內政部，稱取消維安讓他和妻小返英時缺乏安全保障。上月哈利對英國政府和倫敦警察廳提告，指控他們拒絕哈利自掏腰包請警察貼身保護的要求。

帕瑞說，哈利「在人生棋局上不斷打出安全議題牌」，而且他在人生中顯然沒有把心理問題處理好，「就因為他母親發生的事，讓他以此不斷情緒勒索」。但「別忘了，他哥哥威廉也在，他們經歷一樣的事，但是威廉顯然沒有這樣的問題」。