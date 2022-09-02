梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？

查爾斯（左起）與卡蜜拉夫婦，都對梅根的愛放砲感到頭痛。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室嚴重不和，舉世皆知，儘管皇室目前採取的態度是寧可隔空交火、但維持表面上的和諧，仍有不少媒體三不五時拿哈利與梅根做文章，繼續試探皇室的底線，近日梅根在「The Cut」雜誌的訪問內容又引起議論，她稱哈利曾表示在脱英自利的過程中「失去了父親」，皇室則反駁未來將繼位為王的查爾斯對於威廉、哈利兩個兒一樣關愛，然而英國媒體稱查爾斯對於梅根的大鳴大放快要無法忍受，不排除封殺她和哈利。

一直以來，梅根與哈利和英國皇室最大的衝突，就在於皇室始終維持傳統作風，重視階級和尊卑，哈利與梅根絕對不如未來要當英國國王與王后的威廉、凱特受照顧，且也沒有自由發言的空間，然而梅根的美式作風與哈利「自走砲」的性格，註定沒辦法乖乖聽話，他們曾試圖要求爭取更多的自由度、按照自己期望的執行皇室公眾勤務，慘遭堅守傳統的女王和皇室人員打槍，兩人固然主動離英赴美想要建立新的生活，卻還是不肯在以皇族自居的公眾事務上讓步，還是想要按照自己意思參與他們想要從事的各項公眾活動，被英國媒體批評為「膽大妄為」、「屢勸不聽」，一堆名嘴也不斷放話，要皇室好好整頓他們兩，讓他們徹底踢到鐵板、學到教訓。