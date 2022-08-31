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黛妃逝世25周年 威廉、哈利嫌隙未解「各自悼念」

黛妃逝世25周年 威廉、哈利嫌隙未解「各自悼念」

中央社／倫敦31日綜合外電
黛安娜的兒子威廉(左)和哈利王子(右)各自悼念母親黛妃。(美聯社)
黛安娜的兒子威廉(左)和哈利王子(右)各自悼念母親黛妃。(美聯社)

英國黛安娜王妃逝世25周年，她的兒子威廉（William）和哈利（Harry）今天將各自私下悼念母親，兄弟間的嫌隙似乎並未化解。

法新社報導，威廉和哈利王子5年前曾共同出席一系列紀念黛安娜王妃的公開活動，並談到母親逝世為他們帶來的深遠影響，但兄弟倆今年將不會出席任何官方紀念活動，而是選擇和各自的家人私下進行悼念。

40歲的威廉日前宣布與夫人凱特（Kate）和3名年幼子女從倫敦移居溫莎（Windsor）宅邸。37歲的哈利和妻子梅根（Megan）2020年初宣布卸下王室身分後，現與一雙兒女定居加州。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）27日報導，兄弟倆出席黛安娜王妃逝世20周年的公開紀念活動時「已協議劃清界線」。

兩對夫婦的發言人證實，他們今年將私下度過母親忌日。

英國「君王」雜誌（Majesty Magazine）執行編輯李特（Joe Little）表示，黛安娜王妃對2個兒子的影響頗深，兩人不像傳統王室成員那樣拘謹。

威廉和哈利去年在黛安娜王妃故居肯辛頓宮（Kensington Palace）為紀念母親60歲冥誕的全新雕像揭幕，當時兄弟倆表示，他們緬懷母親的「愛、堅韌和性格等讓她成為世界向善力量的特質，這些特質改善了無數人的生命」。

然而，兄弟倆之間的不睦眾所周知，且最早可追溯至哈利與梅根陷入熱戀不久後。

兩人去年4月曾在英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）夫婿菲立普親王（Prince Philip）的葬禮短暫同框，近期也分開出席女王登基70周年的公開慶祝活動。

威廉曾在一次電視訪談中憤怒回擊哈利夫妻宣稱王室內部有種族歧視情事的說法，而預料會在即將出版的回憶錄中揭露更多細節的哈利也表示，哥哥與父親深陷於守舊的制度。

據報導，兄弟倆目前並無見面計畫；哈利也不打算前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral）探望年事已高、身體欠佳的女王。

哈利 威廉 黛安娜王妃

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