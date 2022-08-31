梅根再狠戳英王室？最新專訪驚曝查理、哈利父子情斷

梅根（左）與哈利常在公開談話中觸怒英國皇室。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，自從兩年多前主動宣布卸下王室重要成員身分、離英赴美後，就與王室保持冷淡的關係，甚至還不時隔空交火，讓外界都懷疑彼此應該沒有機會修補裂痕，就算今年6月兩人帶著子女返英出席伊莉莎白二世女王的即位70周年「白金禧」慶祝活動，也未能化解衝突，情況似乎更加惡化。

對於英國王室而言，哈利與梅根「有話就要大聲說」的態度簡直是不定時炸彈，偏偏他們只要一開口，多半都不是對王室的好話，讓人員們擔心王室形象敗壞，對於君主制度的維持產生毀滅性的後果，而哈利的父兄—查理、威廉，因為都是王位繼承人，最在意自己的大位能否安然無恙，當然很忌諱他與梅根到處放砲，對於哈利和梅根幾乎沒剩下多少信任感。