梅根再狠戳英王室？最新專訪驚曝查理、哈利父子情斷
英國哈利王子與妻子梅根，自從兩年多前主動宣布卸下王室重要成員身分、離英赴美後，就與王室保持冷淡的關係，甚至還不時隔空交火，讓外界都懷疑彼此應該沒有機會修補裂痕，就算今年6月兩人帶著子女返英出席伊莉莎白二世女王的即位70周年「白金禧」慶祝活動，也未能化解衝突，情況似乎更加惡化。
對於英國王室而言，哈利與梅根「有話就要大聲說」的態度簡直是不定時炸彈，偏偏他們只要一開口，多半都不是對王室的好話，讓人員們擔心王室形象敗壞，對於君主制度的維持產生毀滅性的後果，而哈利的父兄—查理、威廉，因為都是王位繼承人，最在意自己的大位能否安然無恙，當然很忌諱他與梅根到處放砲，對於哈利和梅根幾乎沒剩下多少信任感。
而梅根近期接受「The Cut」專訪，又再度引發軒然大波，繼續成為英國上至王室下到民眾的攻擊目標，因為她居然說道，在脱英赴美尋求生活自主的過程之中，哈利對她感嘆自己失去了父親，讓她想到自己也和父親鬧僵了，她覺得哈利和爸爸查理不必弄到這種程度，但她也尊重那是哈利自己的決定。對此，英王室當然否認，強調查理對兩個兒子都是一樣的愛，如果和哈利之間父子情真的斷絕，將會非常傷心—總之，就是王室一貫的不承認和哈利與梅根之間有衝突，儘管世人都看得出來兩邊都受不了對方。
上一則
11年沒下過雨 西非「世界遺產」古都遭遇滅亡危機
下一則
FB留言