梅根把嫁哈利和曼德拉獲釋相提並論 遭曼德拉孫痛批

哈利的妻子梅根（左）發言再度惹議。（歐新社）

英國王子哈利 的妻子梅根 接受美國雜誌專訪時表示，當年嫁給哈利的新聞報導後，劇組一名南非 籍的成員告訴她，南非全國普天同慶，堪比曼德拉獲釋時的群眾興奮。曼德拉的孫子Zwelivelile非常不以為然，表示祖父獲釋象徵南非350的殖民史和60年的種族隔離告一段落，梅根嫁給哈利完全不能相比。

泰晤士報與BBC報導，英國哈利王子的妻子梅根在美國雜誌「The Cut」最新一期的訪談中表示，「我有很多話要說，直到我不說」。

據轉述，梅根在記者戴維斯（Allison P. Davis）超過6400字的長篇文章說了很多，包括英國傳媒、皇室及傳遞鹽跟胡椒的正確方法，主張未具體指明的英媒成員用上「N」字眼提及她的孩子，並稱自己的大婚日如何被比作南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）從監獄獲釋。

報導指出，梅根在訪談回憶起自己在真人版《獅子王》（The Lion King）2019年倫敦首映典禮有過的一次遭遇。她表示，一位來自南非的劇組成員把她拉到一邊，「他看著我，他就像光一樣。他說，『我只需要妳知道，當妳嫁進這個家族，我們在街上歡欣鼓舞，跟我們在曼德拉從監獄獲釋時做的一模一樣」。

戴維斯還問到狀告《星期日郵報》隱私官司的影響時，梅根則藉此討論有毒的小報文化如何撕裂了兩個家庭，「哈利跟我說，『我在這段過程失去了我爸』。他們不必跟我一樣，但這是他的決定」。

每日郵報報導，曾為哈利梅根作傳、據稱跟兩人關係友好的史考比（Omid Scobie）事後表示，「據我所知，哈利王子實際上是提到梅根失去他自己的父親，而梅根是說她不想要哈利失去他的父親」。