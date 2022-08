梅根專訪指哈利失去父親 大婚被人比作曼德拉出獄慶祝

泰晤士報與BBC報導,英國哈利 王子的妻子梅根 在美國雜誌《The Cut》最新一期的訪談中表示,「我有很多話要說,直到我不說」。

據轉述,梅根在記者戴維斯(Allison P. Davis)超過6400字的長篇文章說了很多,包括英國傳媒、皇室及傳遞鹽跟胡椒的正確方法,主張未具體指明的英媒成員用上「N」字眼提及她的孩子,並稱自己的大婚日如何被比作南非前總統曼德拉(Nelson Mandela)從監獄 獲釋。

報導指出,梅根在訪談回憶起自己在真人版《獅子王》(The Lion King)2019年倫敦首映典禮有過的一次遭遇。她表示,一位來自南非的劇組成員把她拉到一邊,「他看著我,他就像光一樣。他說,『我只需要妳知道,當妳嫁進這個家族,我們在街上歡欣鼓舞,跟我們在曼德拉從監獄獲釋時做的一模一樣」。

戴維斯還問到狀告《星期日郵報》隱私官司的影響時,梅根則藉此討論有毒的小報文化如何撕裂了兩個家庭,「哈利跟我說,『我在這段過程失去了我爸』。他們不必跟我一樣,但這是他的決定」。

每日郵報報導,曾為哈利梅根作傳、據稱跟兩人關係友好的史考比(Omid Scobie)事後表示,「據我所知,哈利王子實際上是提到梅根失去他自己的父親,而梅根是說她不想要哈利失去他的父親」。

