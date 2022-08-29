黛安娜王妃愛車 85萬元賣出 過去往返切爾西、肯辛頓

英國黛安娜王妃（中）生前鍾愛的個人座駕Ford Escort RS Turbo，近期拍出。（路透資料照片）

英國 已故黛安娜王妃生前鍾愛的個人座駕Ford Escort RS Turbo，昨天在英國銀石賽道（Silverstone circuit）拍賣 ，以72萬4500萬英鎊（約85萬美元）高價賣出。

根據銀石網站描述，這輛車是威爾斯王妃黛安娜最後1輛Ford Escort，里程數2萬4961英里（約4萬170公里），在1985至1988年間為她所有。

路透與「富比世」（Forbes）雜誌報導，黛安娜把這輛車還給福特汽車之前，常開著它在切爾西和肯辛頓附近兜風，共開了6800英里。根據銀石網站，後來這輛車輾轉為多名車主所有，之後才又回到福特手中。

英國黛安娜王妃生前的愛車高價賣出。（路透）

銀石並未公布拍賣得主。

根據銀石網站，福特Escort RS Turbo Series 1通常都是採用白色車色，但王室為了保持「低調」，要求福特為黛安娜打造黑色版本。

銀石拍賣（Silverstone Auctions）的經典車專家李查茲（Arwel Richards）本周稍早告訴路透，對黛安娜而言，駕駛這輛車是「非常勇敢的選擇」。

下周就是黛安娜辭世屆滿25周年，她36歲時因為躲避狗仔而在法國巴黎發生車禍 ，從此香消玉殞。