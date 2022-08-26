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約旦王儲將娶沙烏地千金 兩國關係可望稍有回暖

中央社伊斯坦堡26日專電
約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein，左）近日與沙烏地富商千金薩芙（Rajwa al-Saif，右）訂婚。Getty Images
約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein，左）近日與沙烏地富商千金薩芙（Rajwa al-Saif，右）訂婚。Getty Images

約旦及沙烏地曾為盟友，互動卻於2021降至冰點。如今約旦王儲將迎娶沙烏地千金，分析人士認為，這將為兩國關係注入「新動能」，有助和緩緊張氣氛，但不太可能調解分歧，雙邊仍不具戰略關係。

約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein）近日與沙烏地富商千金薩芙（Rajwa al-Saif）訂婚。訂婚儀式於薩芙位於沙國首都利雅德的家中舉行。準新娘的家人、約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）、王后芮尼雅（Queen Rania）及其他約旦王室成員都出席觀禮。

綜合兩國新聞報導，28歲的薩芙在利雅德出生、成長，曾於紐約雪城大學（Syracuse University）攻讀建築，她可能成為約旦首位具有沙烏地血統的王妃。訂婚消息宣布後，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）致電祝賀這對準新人。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，胡笙與薩芙訂婚，正值沙烏地與約旦關係解凍之際。兩國緊繃多年，主要原因是對區域衝突抱持不同看法。此外，沙烏地遭指涉入去年約旦的未遂政變。

兩國據稱於近幾個月開始推動和解。

約旦國王阿布杜拉二世去年只出訪沙烏地一次。今年7月中東地區領導人峰會前夕，穆罕默德．沙爾曼5年來首訪約旦，表達強化關係的高度意願。

約旦政治學學會（Jordanian Political Science Society）會長施奈卡特（Khaled Shneikat）表示，約旦王儲與薩芙訂婚，為兩國關係持續發展注入「新動能」。「時間將告訴我們，這是否會有結果，但是一開始，這類婚姻將對強化兩國關係及和解方面產生影響」。

沙烏地及約旦過去為親密盟友，美國前總統川普執政期間，兩國因為約旦認為沙國與川普政府的關係緊密，削弱約旦在區域的作用而互動轉冷，2021年4月降至冰點。

當時約旦前王儲韓沙（Hamzah bin Hussein）被指發動政變奪權，約旦政府一口氣逮補多人，包括前王室長官阿瓦達拉（Bassem Awadallah）。阿瓦達拉曾任穆罕默德．沙爾曼的顧問。

消息人士告訴「中東之眼」，約旦情報單位截獲並破解阿瓦達拉與沙烏地王儲間的加密語音及文字訊息後，阿瓦達拉被捕。沙烏地否認涉入政變，甚至派出官方代表團前往約旦首都安曼（Amman）釋疑。

「我相信國王阿布杜拉二世不喜歡沙國王儲穆罕默德．沙爾曼，反之亦然」，一名不願具名的分析師說道。他表示，「訂婚可以緩解這種關係到一定程度，也可以改變穆罕默德．沙爾曼對約旦王室的態度」。

政治分析家及資深記者歐馬利（Raed Omari）指出，約旦需要與產油大國沙烏地建立戰略關係，以展開經濟及安全合作。尤其約旦通貨膨脹及失業問題漸趨嚴重，與沙國合作更顯重要。

他說，「王儲與沙烏地國民的婚姻，將對強化雙邊關係方面做出巨大貢獻」。

根據國營沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）在穆罕默德．沙爾曼6月訪約旦期間發布的報告，沙烏地是約旦最大的投資國，全約旦900項計畫中，沙烏地就挹注140億美元的投資。

根據官方數據，約43 萬約旦人在沙烏地謀生，並將數億美元的收入匯回國內。2022年1月至4月，匯回約旦的金額達11億美元，比去年同期高1.5%。

德國約旦大學（German Jordanian University）政治學教授馬迪（Badir Madi）說，沙烏地為約旦人（尤其是在那裡工作的人）提供經濟保障。「（王儲）訂婚受到大多數人的歡迎」，約旦人需要與沙烏地建立良好關係。

去年5月的民調指出，約旦民眾認為沙烏地是「最挺」約旦的阿拉伯國家，也是約旦最願意合作的對象。

政治分析師薩拜萊（Amer Sabaileh ）表示，約旦與沙烏地合作是必然。地理位置及歷史都是呈現這樣的發展。約旦南部的社會及文化與沙烏地的生活方式非常相似…約旦及沙烏地不能是競爭敵手。

此外，約旦王儲訂婚的時機，落在約旦公主伊曼（Princess Iman）與委內瑞拉企業家塞米奧蒂斯（Jameel Alexander Thermiotis）訂婚的一個月後。

伊曼是約旦國王第一個訂婚的孩子，但是塞米奧蒂斯不是阿拉伯人，據說也非穆斯林，這樁婚事遭到許多約旦人反對。約旦若干民眾也不贊成王室成員與非約旦人結為連理。

約旦哈希米王朝（Hashemite）是伊斯蘭教創始人先知穆罕默德的直系後代，這對於王室作為約旦統治者的合法性至關重要。

一位不願具名的約旦民眾指出，伊曼公主訂婚「其實真的很令人吃驚，在某種程度上，讓人們很不滿」，而王儲訂婚「讓約旦民眾平靜下來；我們很高興他沒有有樣學樣」。

馬迪認為，約旦人樂見王儲與阿拉伯穆斯林女孩訂婚。訂婚對王儲及王室而言都是好事。未來一段時間內，雙方關係會更佳。

薩拜萊則說，目前訂婚沒有任何「真正的政治意義」，不能被視為雙邊「真正和解」。訂婚「顯然是想向外表明兩國沒有問題」。但是，約旦及沙烏地仍然不具戰略關係。

鑑於穆罕默德．沙爾曼推動極具野心的現代化計畫及區域新發展，包括與以色列看似合作的互動，薩拜萊指出，約旦現在面臨與過去截然不同的沙烏地。這讓因內政議題焦頭爛額的約旦更陷困境，好像只是「為沙烏地願景服務」，而非建立戰略同盟。

他說，約旦必須認真思考如何強化外交及政治手腕，成為這個發展中區域的一員，「否則你的合作對象永遠不會視你為戰略夥伴」。

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