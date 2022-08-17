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日「最美公主」佳子傳熱戀牙醫同學

編譯莊蕙嘉／即時報導
日本八卦周刊報導佳子公主熱戀消息，圖為佳子去年12月在赤坂御苑拍攝的27歲生日紀念照。（路透）
日本八卦周刊報導佳子公主熱戀消息，圖為佳子去年12月在赤坂御苑拍攝的27歲生日紀念照。（路透）

日本網友稱為「最美公主」的秋篠宮親王次女佳子，月初傳出與學習院同學熱戀的消息，男方是名牙醫，長相酷似演員桐谷健太。

周刊FRIDAY報導，27歲的佳子7月上旬到東京都內一處住宅區的牙醫診所，停留約兩小時半。這間牙醫診所位於住宅一樓，二至三樓是牙醫一家人住所。

佳子到訪時是從牙醫診所進入，但離開時是從住家玄關出來，且男友父母送到門外，說明兩人關係匪淺。

報導稱，這名牙醫A先生是佳子在學習院初等科（相當於小學）時代的同學，一家人都是學習院系列學校出身，A先生畢業於知名私立大學牙醫系，目前除了加入一所大學的牙醫系，也在家裡診所幫忙，他的弟弟也是牙醫。

A先生上小學時就開始打冰球，也參加過田徑比賽，還擔任同學會主辦人。主跑皇室新聞的記者說，A先生個性也很好，不論是學歷或家世都無可挑剔。

宮內廳對於佳子熱戀新聞感到詫異，一名相關人士說：「突然冒出這個交往新聞令人很驚訝，兩人並沒有所謂的熱戀，（佳子）只是去同學家的診所看牙，沒聽說兩人在交往。」

皇室記者說，佳子在2017年9月至2018年6月赴英國留學時，曾和一名日本留學生走得很近，進而交往，這名男性是個個性爽朗的型男。該名男子回國後從事科技業，不過「週刊女性」找到本人訪問時，他回答交往傳聞「不是事實」。

數年前，也曾傳出佳子和胞姊真子的同學、運輸公司「富士急行」的小開交往的消息，不過社長堀内光一郎夫婦否認，表示兒子和佳子根本連見都沒見過。

真子去年10月和大學同學小室圭結婚，脫離皇室改名「小室真子」並移居美國紐約，輿論因此關注佳子何時好事近。

秋篠宮家關係人士說，真子的婚事在皇室及社會引發巨大風波，有鑑於此，佳子可能會等到疼愛的弟弟、15歲的悠仁親王成年後，才會考慮自己的婚事，目前則以皇室公務為重。

日本 英國 留學生

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