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梅根、凱特妯娌永遠別想好？積怨太深 互相不滿

記者蘇詠智／即時報導
梅根（左起）、哈利、凱特、威廉之間有糾葛的愛恨衝突。（路透資料照片）
梅根（左起）、哈利、凱特、威廉之間有糾葛的愛恨衝突。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，和皇室之間的愛恨衝突，常常是報刊報導的焦點，尤其是梅根與嫂嫂凱特之間的關係，英國人與皇室曾希望她們成為密友，團結起來做為夫婿的後盾，不料凱特貴為未來英國王后佔盡便宜，梅根完全不想被比下去，加上彼此性格不和，更難變成好友。兩人之間最大的衝突就是梅根婚前試裝，為了花童的穿著與凱特槓上，兩邊都曾經指對方把自己弄哭，宛如羅生門。

「New Idea」稱凱特其實還沒打壞跟哈利的關係，偏偏哈利旁邊有梅根，讓她打死也拉不下臉，該刊物指凱特與梅根之間勢同水火到凱特明明很希望在他們返英出席伊莉莎白二世女王即位70周年「白金禧」慶祝活動時與哈利見面，一想到和梅根共處一室就覺得還是算了。而梅根也沒有隱藏對凱特的不滿，當凱特從她附近走過，立刻把頭撇開，擺明不想給面子。

「Us」雜誌則是報導，凱特不想跟梅根碰面，怕一見到就會爆發衝突，她還是對於過去的舊怨耿耿於懷，堅持要梅根向她好好表達歉意，往後才有機會化解，或甚至再次重聚。她認為哈利和梅根過去一堆訪問裡抨擊皇室，或是挑明了針對她，她到現在還無法氣消。「國家詢問報」更驚人，表示哈利年底要推出自己觀點的專書，外界認定會爆一些不利皇室幾位重要成員的猛料，凱特決定也有樣學樣，接受訪問講清楚和哈利、梅根的恩怨，她已被皇室視為重擊哈利和梅根的秘密武器，確保訪問內容一定震撼全球、讓哈利與梅根難以招架。

梅根（左）與哈利不掩飾對英國皇室的不滿，與皇室關係惡劣。（路透資料照片）
梅根（左）與哈利不掩飾對英國皇室的不滿，與皇室關係惡劣。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特夫婦被傳有反擊死對頭的狠招。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特夫婦被傳有反擊死對頭的狠招。（路透資料照片）

梅根 凱特 哈利

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