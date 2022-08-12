梅根、凱特妯娌永遠別想好？積怨太深 互相不滿

梅根（左起）、哈利、凱特、威廉之間有糾葛的愛恨衝突。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，和皇室之間的愛恨衝突，常常是報刊報導的焦點，尤其是梅根與嫂嫂凱特 之間的關係，英國人與皇室曾希望她們成為密友，團結起來做為夫婿的後盾，不料凱特貴為未來英國王后佔盡便宜，梅根完全不想被比下去，加上彼此性格不和，更難變成好友。兩人之間最大的衝突就是梅根婚前試裝，為了花童的穿著與凱特槓上，兩邊都曾經指對方把自己弄哭，宛如羅生門。

「New Idea」稱凱特其實還沒打壞跟哈利的關係，偏偏哈利旁邊有梅根，讓她打死也拉不下臉，該刊物指凱特與梅根之間勢同水火到凱特明明很希望在他們返英出席伊莉莎白二世女王即位70周年「白金禧」慶祝活動時與哈利見面，一想到和梅根共處一室就覺得還是算了。而梅根也沒有隱藏對凱特的不滿，當凱特從她附近走過，立刻把頭撇開，擺明不想給面子。