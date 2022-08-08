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哈利出書誰該害怕 女王、凱特安啦 查爾斯、威廉慘了？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）預計年底出新書，哥哥威廉被懷疑會成為被攻擊的對象。（路透資料照片）
哈利（左）預計年底出新書，哥哥威廉被懷疑會成為被攻擊的對象。（路透資料照片）

近年來一堆針對英國皇室成員為主題的爆料專書推出，每一次都能引起討論話題，但內容真偽也常引起懷疑，而各方都在矚目預計今年底上市、由哈利王子藉助寫手完成的新書，透過他個人的觀點，將有相當程度的真實性，連皇室專家們都已開始在預測書裡的可能內容。

根據「宮廷報告」（直譯）的作者蒂娜布朗推測，哈利不會在書中攻擊祖母伊莉莎白二世女王，因為女王神聖不可侵犯，他還知道分寸。他也不至於拿嫂嫂凱特當箭靶，因為兩人曾經感情親如姊弟，算是他在婚前最親近的親戚之一。但即將繼承王位的查爾斯王子與妻子卡蜜拉、在查爾斯之後要接王位的威廉王子，恐怕都不會那麼容易被哈利放過。

眾所周知，哈利和父親查爾斯曾經因為已故的黛安娜王妃，處於很複雜的愛恨衝突中，哈利與哥哥威廉都曾不諒解父親為了卡蜜拉毀掉與母親的婚姻，導致母親落入年輕早逝的悲劇，威廉現在因為和卡蜜拉將分別是未來英國的國王、王后，彼此走得更近，站在同一陣線，但哈利卻沒有要輕易原諒卡蜜拉，蒂娜認為哈利的書，等於威廉在坐上王位前的一片大烏雲，他最好嚴陣以待。

至於皇室和哈利及他妻子梅根處於不和，哈利為了梅根宣告卸下皇室重要成員身分還不是最嚴重的那一條，兩人之後在美國接受歐普拉電視專訪時爆了一堆猛料，才被皇室視為「更惡劣的背叛」，尤其梅根又提到婚禮前花童試裝、和未來嫂嫂凱特爭執的往事，還說自己被凱特氣哭，令威廉火冒三丈，氣她料定凱特不會公開回應，才敢重炮攻擊，年底哈利的新書，恐怕會換成威廉要閱之色變，兄弟間的裂縫怕是要加深。

哈利（右）與梅根令英國皇室感到被一次又一次背叛。（路透資料照片）
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哈利 威廉 凱特

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