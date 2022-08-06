爆料書攻擊 哈利、梅根懶得理 查爾斯擔心當不了英王？

哈利（右）與梅根懶得對爆料新書有任何回應。（路透資料照片）

英國 皇室的八卦傳聞永遠讓世人感興趣，也因此有一堆自稱「皇室專家」或是「傳記作家」會推出爆料專書，透過聳動的情節製造話題，由於哈利 和梅根 在英國人氣低落，常常變成這些爆料書貶抑和攻擊的目標，他們也始終以不回應來回應，深知一但隨之起舞，反而幫助作者衝銷量。

最近一本引起話題的皇室爆料書就是「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」（直譯），裡面不僅再次強調是梅根在婚禮前的花童試衣過程把準嫂嫂凱特給氣哭，也會對皇室工作人員挑三揀四、幾近霸凌，滿是對梅根的惡意攻擊，推出後果如預期成為討論焦點，和哈利與梅根不對盤的多數英國媒體樂得三天兩頭將書中對於梅根的批評刊出，使她在英國的人氣持續探底。

對於重視形象又愛出風頭的梅根，這當然很難以忍耐，但她畢竟曾在競爭激烈的好萊塢打滾過，知道去理會這些東西，反而會助他們一臂之力，據傳已打定主意和哈利都不會針對這本書中的描述給予任何回應。反倒是「Woman’s Day」報導，哈利的父親查爾斯王子很怕自己無法順利繼承王位，原本就覺得英國人民對他的支持度有待加強，又有「復仇」一書爆料，梅根所暗示的皇室內種族歧視者，就是他的現任妻子卡蜜拉，他覺得有卡蜜拉扯後腿，兩人恐難如願成為下一任的英國國王與王后。

但英國皇室人員其實早在書剛上市沒多久，就否認卡蜜拉是皇室裡的種族歧視者，查爾斯根本沒有必要感到憂慮。專門打臉八卦的網站稱類似的爆料書時不時就來一本，皇室沒有一次特別認真看待，怕會沒完沒了，而且對於公眾的影響，並不如想像中大，所以不至於改變什麼。