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檯面下不和 檯面上留面子 威廉、凱特祝梅根生日快樂

記者蘇詠智／即時報導
梅根的生日，各方都在注意有誰向她道賀，有誰沒有。（路透資料照片）
梅根的生日，各方都在注意有誰向她道賀，有誰沒有。（路透資料照片）

英國皇室幾位重要成員間的愛恨情仇，永遠是世人關注焦點，尤其是離開英國兩年多的哈利王子與妻子梅根，和先後將繼承王位的查爾斯王子、威廉王子之間的心結與衝突，更是為人津津樂道。雖然各方都知道查爾斯對小兒子哈利與兒媳梅根，至今仍怒氣未消，也始終在提防他們抖出更多的皇室黑幕，畢竟身為父親，需要展現寬大氣度，該做的還是不能少，因而梅根近日慶祝41歲生日，他還是透過官方社群網站發布了道賀的圖文。

至於哈利的兄長威廉，打從哈利透露想娶梅根的意願，就勸他要先緩一緩、考慮清楚，據傳因此造成兄弟心結，坊間更有不少說法，稱梅根是卡在他們中間的最大問題，威廉或許可以原諒弟弟，卻很難接受梅根，再想到梅根曾經被爆由於婚禮花童服裝的選擇把威廉的妻子凱特氣哭，就更加不想忍受。即便如此，威廉心目中最重要的還是自己能順利接掌王位，所以檯面上的面子還是會做給梅根，免得梅根與哈利有所反彈，所以也和凱特一起透過官方帳號發文向梅根道賀。

反而是一向對哈利與梅根比較少重話批評的伊莉莎白二世女王，這一次沒有特別發文道賀，引起英國媒體的揣測，但至今也沒有明確的理由，而在梅根心目中會造成何種影響，各方都拭目以待。

凱特（左起）與威廉雖然對哈利、梅根不滿，還是聯合發文祝梅根生日快樂。（路透資料照...
凱特（左起）與威廉雖然對哈利、梅根不滿，還是聯合發文祝梅根生日快樂。（路透資料照片）

梅根 哈利 威廉

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