爆料新書打不倒 哈利、梅根愈被罵關係愈穩固？

「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」充滿不少對梅根的抹黑。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 是永遠的話題焦點，自從2年多前發表卸下皇室重要成員身分的宣言之後，兩人在英國的人氣度直線下滑，媒體提到總是冷嘲熱諷，連6月返英出席伊莉莎白二世女王慶祝即位70周年的「白金禧」活動，也曾經遭到在場民眾報以明顯的噓聲。

近來湯姆鮑爾所寫的「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」（直譯）一書上市，梅根遭他指為婚禮前為花童服裝惹哭哈利嫂嫂凱特的罪魁禍首，又批評她會霸凌皇室人員、寧可對女王與查爾斯王子撒謊也不和父親和好等種種罪狀，讓梅根繼續在英國成為箭靶。根據「Who」報導，梅根早就猜到這本書不會對她有好話，卻沒料到她被抹黑得這麼慘，而當她無法掌控自己要以何種形象在公眾面前出現時，就會十分不安、不悅，這本書著實刺中她的要害。

但若是公眾以為哈利和梅根的婚姻經過這次的打擊，面臨新的低潮，那就大錯特錯，這反而讓他們之間變得更緊密、堅實，尤其有一種「我們兩個人一起對抗全世界」的感覺，宛如生命共同體，無法拋下對方。同時被激出的，是對英國皇室更深的恨意，認定湯姆鮑爾不過是又一位皇室打手，蓄意要讓他們兩個看起來就像故意搞叛逆的壞小孩、皇室如同被辜負的受害者，湯姆鮑爾愈踩低哈利與梅根來賣書，他們倆就愈把帳算到皇室頭上，兩邊之間的心結更難化解。