英國王儲再陷醜聞 傳收賓拉丹家族百萬捐款

英國王儲查理夫婦（右）28日在英國伯明翰出席「大英國協運動會」開幕式。（路透）

英國 「星期日泰晤士報」報導，英國王儲查理成立的慈善信託，接受來自美國九一一 恐怖攻擊事件首腦歐薩瑪．賓拉丹家族100萬英鎊（約121.75萬美元）捐款。

中央社引述法新社報導，消息人士表示，多名顧問敦促查理不要接受來自賓拉丹家族族長的巴克．賓拉丹和賓拉丹兄弟夏費克的捐款。夏費克是歐薩瑪．賓拉丹的同父異母兄弟。

儘管受到信託基金和辦公室顧問的反對，查理2013年在倫敦的克萊倫斯宮會見巴克時，同意接受這筆對威爾斯王子慈善基金的捐款。基金主席傑西爾表示，當時這筆捐款獲得5名董事的同意。

雖然沒有跡象顯示賓拉丹家族成員有任何不法行為，但事件的曝光使得查理王子的慈善機構受到更多的檢視。這些慈善機構之前已因傳聞涉及不法行為而受到衝擊。

英國警方今年2月對查理的另一個慈善基金會「王子基金會」展開調查，這是關於一名沙烏地阿拉伯商人涉嫌以捐款換取王室榮銜的醜聞。此外，蘇格蘭慈善監管機構去年9月對媒體披露，王子基金會接受一名曾犯下洗錢罪行的俄羅斯 銀行家捐款，自行展開調查。

上月，星期日泰晤士報也報導，查理於2011年至2015年間，親自收到卡達時任首相哈馬德三筆現金捐款，總值300萬歐元（約306萬美元），分別放在購物袋和公事包內。但克拉倫斯宮否認查理有任何不當行為，表示捐款過程遵循正當程序。