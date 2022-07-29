現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

英國 皇室成員間的愛恨情仇，有如現實生活中上演的宮廷劇，讓全球民眾看得目不轉睛。原本皇室期待藉由威廉、哈利兩位王子及他們各自的妻子凱特 、梅根 來重建新時代皇室成員的新面貌，不料凱特和梅根從一開始關係就沒弄好，在梅根與哈利離英赴美發展後，心結更是深得化不開。皇室人員只好重新包裝下一任的英王與王后查爾斯、卡蜜拉，與預計接他們王位的威廉、凱特成為全新的「現代皇族4人組」，卡蜜拉和凱特這兩位將來都要當英國王后的婆媳，因此變得更親密。

不分古今中外，「婆媳問題」都很容易是家庭常見的衝突來源，凱特雖然是英國人眼中的「皇室好媳婦」，與卡蜜拉之間過去大都也只有帶著距離的客氣，沒像現在這樣宛如「未來王后聯盟」，這之中梅根反而是重要的催化劑，她跟大嫂、婆婆都處不來，意外促成凱特和卡蜜拉的結盟。根據英國媒體報導，梅根打從和哈利的戀情公開，就覺得凱特似乎沒很歡迎她，這種不開心逐漸形成心裡的疙瘩，讓她們更無法如皇室人員和民眾期待的變成好閨密、一新皇室貴族給人的「陳腐守舊」既定印象。

再經過梅根婚前與凱特為了花童的服裝大吵、互相傳出被對方氣哭的風波後，凱特與梅根更無法平靜共處，梅根總覺得皇室人員對待自己和凱特有差別待遇，抱怨凱特永遠有身為「未來王后」的特權，被呵護在手掌心，不像自己常常會被抹黑，皇室還沒什麼澄清。一直到現在，情況看似仍未有好轉，在英國，關於凱特總是正面的讚美，卡蜜拉得到的肯定也愈來愈多，而梅根總被描繪成自傲、氣量小又會霸凌旁人，她只能獨自去應付外界的褒貶，不如卡蜜拉與凱特有皇室人員的全力協助。

凱特被傳和卡蜜拉「走得非常近」，卡蜜拉也不吝公開讚揚凱特是一流的攝影師，婆媳對外站在同一陣線，結盟對彼此都有幫助，至少比起梅根，在皇室內缺乏盟友，只有哈利當後盾，要輕鬆不少。