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現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

記者蘇詠智／即時報導
凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）
凱特被傳和婆婆走得很近，形成強大同盟。（路透資料照片）

英國皇室成員間的愛恨情仇，有如現實生活中上演的宮廷劇，讓全球民眾看得目不轉睛。原本皇室期待藉由威廉、哈利兩位王子及他們各自的妻子凱特梅根來重建新時代皇室成員的新面貌，不料凱特和梅根從一開始關係就沒弄好，在梅根與哈利離英赴美發展後，心結更是深得化不開。皇室人員只好重新包裝下一任的英王與王后查爾斯、卡蜜拉，與預計接他們王位的威廉、凱特成為全新的「現代皇族4人組」，卡蜜拉和凱特這兩位將來都要當英國王后的婆媳，因此變得更親密。

不分古今中外，「婆媳問題」都很容易是家庭常見的衝突來源，凱特雖然是英國人眼中的「皇室好媳婦」，與卡蜜拉之間過去大都也只有帶著距離的客氣，沒像現在這樣宛如「未來王后聯盟」，這之中梅根反而是重要的催化劑，她跟大嫂、婆婆都處不來，意外促成凱特和卡蜜拉的結盟。根據英國媒體報導，梅根打從和哈利的戀情公開，就覺得凱特似乎沒很歡迎她，這種不開心逐漸形成心裡的疙瘩，讓她們更無法如皇室人員和民眾期待的變成好閨密、一新皇室貴族給人的「陳腐守舊」既定印象。

再經過梅根婚前與凱特為了花童的服裝大吵、互相傳出被對方氣哭的風波後，凱特與梅根更無法平靜共處，梅根總覺得皇室人員對待自己和凱特有差別待遇，抱怨凱特永遠有身為「未來王后」的特權，被呵護在手掌心，不像自己常常會被抹黑，皇室還沒什麼澄清。一直到現在，情況看似仍未有好轉，在英國，關於凱特總是正面的讚美，卡蜜拉得到的肯定也愈來愈多，而梅根總被描繪成自傲、氣量小又會霸凌旁人，她只能獨自去應付外界的褒貶，不如卡蜜拉與凱特有皇室人員的全力協助。

凱特被傳和卡蜜拉「走得非常近」，卡蜜拉也不吝公開讚揚凱特是一流的攝影師，婆媳對外站在同一陣線，結盟對彼此都有幫助，至少比起梅根，在皇室內缺乏盟友，只有哈利當後盾，要輕鬆不少。

卡蜜拉（前排左二）與凱特（前排右一）、梅根（後排左二）的互動變化耐人尋味。（路透...
卡蜜拉（前排左二）與凱特（前排右一）、梅根（後排左二）的互動變化耐人尋味。（路透資料照片）
即將成為下一任英國王后的卡蜜拉，在皇室成員之中愈來愈被倚重。（路透資料照片）
即將成為下一任英國王后的卡蜜拉，在皇室成員之中愈來愈被倚重。（路透資料照片）
梅根離開英國皇室，一切只能靠自己經營。（路透資料照片）
梅根離開英國皇室，一切只能靠自己經營。（路透資料照片）

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