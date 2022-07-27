日88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 皇室內部疫情延燒

日本宮內廳26日表示，現年88歲的日本明仁上皇日前在東京大學醫學部附屬醫院被診斷出右心臟衰竭，目前持續接受治療中。（路透）

共同社報導，日本 宮內廳26日表示，現年88歲的日本明仁上皇日前在東京大學醫學部附屬醫院被診斷出右心臟衰竭，目前持續接受治療中。近期新冠疫情 在也日本皇室內部延燒，皇族與職員頻傳確診，使宮內廳繃緊神經，展開各種防疫對策。

宮內廳表示，明仁上皇6月底被診斷出心臟衰竭後，一直在服藥接受治療，現在情況正在好轉，已恢復正常生活。明仁上皇2012年2月曾接受心臟搭橋手術 。

而明仁上皇的妻子、87歲的美智子上皇后則在24日接受白內障雷射手術，目前恢復狀況良好。她2019年6月便曾接受白內障手術，但術後病情並不順利，隔年右眼診斷出二次白內障，24日在東大醫院進行雷射手術。

此外，日本「產經新聞」報導，新冠疫情近日燒進日本皇室，皇族與職員陸續確診，日常行事因此暫停。高齡99歲的三笠宮妃百合子13日確診時，一名宮內廳幹部面露苦色地說，「我們雖然力行戴口罩、通風、消毒等對策，結果卻是防不勝防」。百合子周圍至今已有五位相關人員染疫，感染途徑難掌握。

其後，在宮內廳負責明仁夫婦生活的職員也相繼確診，明仁夫婦因此取消了21日前往明治神宮參拜的行程。而宮內廳也在19日之後，以超過65歲、高風險的職員為中心，展開每周一次篩檢，並依照皇族們的意願接種疫苗。