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哈利、梅根新書「復仇」指王室種族歧視「就是卡蜜拉」

編譯中心／綜合24日電
伊莉莎白二世女王（右起）邀哈利、梅根帶小孩一起到蘇格蘭度假，增進彼此的了解。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王（右起）邀哈利、梅根帶小孩一起到蘇格蘭度假，增進彼此的了解。（路透資料照片）

英國媒體報導，英國女王拋出橄欖枝，邀哈利王子夫婦帶小孩到蘇格蘭的巴莫洛城堡附近的王家莊園度假，這段時間他們可以和女王密切相處，沒有其他王室成員在旁打擾，顯然女王對孫子和曾孫子女仍關愛，不願意徹底切割。

據英國媒體報導，該王家莊園的人員們已積極布置，準備要接待哈利、梅根與他們的小孩，可是又有不具名的人員透露：「如果他們真的來了，我會非常訝異。」似乎是不看好哈利、梅根會接受女王的邀請。

從旁人角度來看，女王至少還是王室的大家長，這個機會應該要把握，免得被認為不賞臉、繼續讓裂痕擴大，但近日哈梅兩人即將在英國推出新書《復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭》，透露他們與王室之間的愛恨糾葛，甚至還爆出梅根曾因查理王儲的妻子卡蜜拉（Camilla）說的一句玩笑話，認為遭對方種族歧視

知情人士透露，梅根所謂的「種族歧視」只是卡蜜拉過去所開的玩笑話，當年梅根懷孕時，卡蜜拉曾開玩笑表示，不知道孩子的頭髮會不會像非裔那樣有捲捲的爆炸頭，當時哈利聽到後也是一笑置之，但聽在梅根耳裡很不是滋味，認為這就是一種種族歧視，因此逼得哈利也開始疏離家人。

其實「復仇」一書這幾天已又讓王室人員頭大，王室人員火速否認卡蜜拉有種族歧視，但這麼一鬧，哈利與查理之間的僵局又更無法打破，而已經對哈利相當介意、還不想原諒的威廉，肯定不會幫忙協調，王室高層就剩女王對哈利還沒放棄。

英國哈利王子與妻子梅根和王室之間關係緊張，舉世皆知，兩人之前受伊莉莎白二世女王之邀，返英出席她即位70周年的「白金禧」慶祝活動，雖見到面聊到天，卻在其他公開場合被刻意壓抑，到最後敗興提早回美，與父親查理王子、兄長威廉王子，都沒有修補好關係。

哈利（右）、梅根和英國皇室間的僵局還沒有徹底打破。（路透資料照片）
哈利（右）、梅根和英國皇室間的僵局還沒有徹底打破。（路透資料照片）

哈利 梅根 種族歧視

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