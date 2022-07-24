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英女王釋出善意願修補關係 哈利、梅根不賞臉？

記者蘇詠智／即時報導
伊莉莎白二世女王（右起）邀哈利、梅根帶小孩一起到蘇格蘭度假，增進彼此的了解。（路透資料照片）
伊莉莎白二世女王（右起）邀哈利、梅根帶小孩一起到蘇格蘭度假，增進彼此的了解。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根和皇室之間關係緊張，舉世皆知，兩人之前受伊莉莎白二世女王之邀，返英出席她即位70周年的「白金禧」慶祝活動，雖然見到面聊到天，卻在其他公開場合被刻意壓抑，到最後敗興提早回到美國，與父親查理王儲、兄長威廉王子，都沒有修補好關係。英國媒體報導，女王又拋出橄欖枝，請他們帶小孩一起到蘇格蘭的巴莫洛城堡附近的皇家莊園度假，這段時間他們與孩子們可以和女王密切相處，沒有其他皇室成員在旁打擾，顯然女王對孫子和曾孫子女仍關愛，不願意徹底切割。

伊莉莎白二世女王已經96歲，健康不比以往，早在安排王位的轉移，至於沒有王位繼承權的哈利，既然是她的孫子，她不希望彼此到最後鬧得不可開交，因此願意主動製造修補關係的機會，相較於對哈利、梅根芥蒂很深的查理與威廉，女王算是對他們較為友善、寬大的。根據英國媒體報導，該皇家莊園的人員們已經積極布置，準備要接待哈利、梅根與他們的小孩，可是又有不具名的人員透露：「如果他們真的來了，我會非常訝異。」似乎是不看好哈利、梅根會接受女王的邀請。

從旁人角度來看，女王至少還是皇室的大家長，這個機會應該要把握，免得被認為不賞臉、繼續讓裂痕擴大，可是哈利與梅根近日又要面對在英國推出的新書「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」（直譯）裡面一堆不利的爆料，難免心煩意亂，就有可能賭氣又死不回英國。

其實「復仇」一書這幾天已經又讓皇室人員頭大，作者湯姆鮑爾（Tom Bower）稱哈利將推出的新書中會點名即將登上英國王后之位的繼母卡蜜拉，就是梅根在歐普拉電視專訪中提到的皇室裡有種族歧視的那個人，眼看王后的名聲恐將被破壞，皇室人員也火速否認，表示卡蜜拉並沒有種族歧視，但這麼一鬧，哈利與查理之間的僵局又更無法打破，而已經對哈利相當介意、還不想原諒的威廉，肯定不會幫忙協調，皇室高層就剩女王對哈利還沒放棄。

哈利（右）、梅根和英國皇室間的僵局還沒有徹底打破。（路透資料照片）
哈利（右）、梅根和英國皇室間的僵局還沒有徹底打破。（路透資料照片）

哈利 梅根 英國

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