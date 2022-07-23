我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

英喬治王子9歲了 沙灘燦笑萌照曝光

編譯中心／綜合22日電
英國喬治王子22日9歲生日，肯辛頓宮發布由母親凱特掌鏡的照片，喬治對著鏡頭露出燦笑。（路透）
英國喬治王子22日9歲生日，肯辛頓宮發布由母親凱特掌鏡的照片，喬治對著鏡頭露出燦笑。（路透）

英國喬治王子（Prince George）22日9歲生日，肯辛頓宮發布喬治最新官方照片，這張由母親凱特掌鏡的照片可見喬治對著鏡頭露出陽光燦笑，洋溢鄰家男孩氣息。

中央社報導，英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這張照片由喬治的母親劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge）凱特（Kate）在沙灘上所拍攝，畫面中可見喬治身穿淺藍色襯衫咧嘴而笑。凱特一家本月稍早在英國度假，凱特當時用相機拍下愛子這張照片。

肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，凱特和丈夫威廉王子（Prince William）「很高興」能和大眾分享這張照片。

頭銜為「劍橋喬治王子殿下」（His Royal Highness Prince George of Cambridge）的喬治誕生於2013年7月22日。

喬治王子是在倫敦中部聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）的林多院區（Lindo Wing）出生，隔天在全球媒體面前亮相，當時威廉王子和凱特懷抱喬治王子，站在醫院階梯上。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的曾孫喬治王子過了一個忙碌的夏天，他被拍到陪同父母觀賞溫布頓網球錦標賽男子單打決賽，並參加慶祝女王登基70周年的「白金禧」（Platinum Jubilee）儀式 。

喬治王子是英國王位第三順位繼承人，排在祖父威爾斯親王（Prince of Wales），即查爾斯王子（Prince Charles）和父親劍橋公爵（Duke of Cambridge）威廉王子之後。

若如預期繼承王位，喬治王子將成為「征服者威廉」（William The Conqueror）1066年在英格蘭稱王以來的第43位君主。

凱特 英國女王 威廉

上一則

印度首位原民女領袖 壓倒性勝出當選總統

下一則

美英：俄軍陣亡1.5萬人 每日數以百計 遠高普亭預期

延伸閱讀

維州1死1傷槍案 警籲民協助緝兇

維州1死1傷槍案 警籲民協助緝兇
9歲生日快樂 英喬治小王子沙灘燦笑 又萌又帥

9歲生日快樂 英喬治小王子沙灘燦笑 又萌又帥
NBA／喬治義大利幸福成婚 雷納德、唐斯現身慶賀

NBA／喬治義大利幸福成婚 雷納德、唐斯現身慶賀
英王儲妃卡蜜拉客串雜誌主編 凱特掌鏡拍封面

英王儲妃卡蜜拉客串雜誌主編 凱特掌鏡拍封面

熱門新聞

日本迴轉壽司連鎖品牌「壽司郎」推出「生啤半價」活動，卻遭民眾批評廣告不實，欺騙消費者。示意圖。(Photo by engin akyurt on Unsplash)

壽司郎大促銷卻沒貨 民眾撲空火大：欺騙消費者

2022-07-19 10:06
一名女子為了滿足丈夫的需求，特地買了一個跟自己很像的充氣娃娃。（取材自推特）

想餵飽丈夫 她砸錢買「像自己」的充氣娃娃 房事更火辣

2022-07-20 18:13
「瑞典門」事件是網友分享小時候到瑞典朋友家裡玩時，朋友一家人吃飯沒有邀請他，而是讓他獨自在朋友的房間裡等待，引發許多討論。圖為斯德哥爾摩街景。（圖取自Unsplash圖庫）

來我家不邀你吃飯 「瑞典門」待客是種獨特溫柔

2022-07-17 12:22
文在寅公布他退休後從事農家田野的照片，其不修邊幅的外貌被媒體分析為「示弱」。（取材自新民晚報）

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

2022-07-17 07:09
日本Yahoo的網路民調顯示，民眾對安倍內閣的「森友加計醜聞」印象最深。（美聯社）

全日本懷念安倍？但民眾最記得這件事

2022-07-15 12:10
2018年9月，英國皇家空軍出動颱風戰鬥機攔截俄國圖-160長程轟炸機（北約代號為Blackjack ）。路透

批俄愈來咄咄逼人 英空軍參謀長：已做好開戰準備

2022-07-17 09:59

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強