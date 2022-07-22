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新書：卡蜜拉曾稱哈利孩子 留紅髮爆炸頭會「很有趣」

編譯周辰陽／即時報導
英國作家鮑爾的新書《復仇：梅根、哈利與溫莎家人之間的戰爭》21日上市，指查理王儲的夫人卡蜜拉據稱開玩笑地告訴哈利，他未出生的混血兒要是留了「紅髮爆炸頭」會很有趣。資料照片。(路透)
英國作家鮑爾的新書《復仇：梅根、哈利與溫莎家人之間的戰爭》21日上市，指查理王儲的夫人卡蜜拉據稱開玩笑地告訴哈利，他未出生的混血兒要是留了「紅髮爆炸頭」會很有趣。資料照片。(路透)

英國作家鮑爾（Tom Bower）的新書21日上市，指查理王儲的夫人卡蜜拉據稱開玩笑地告訴哈利，他未出生的混血兒要是留了「紅髮爆炸頭」（Ginger Afro hair）會很有趣。但王室消息人士告訴每日郵報，稱「這個說法是胡說八道」。

以調查新聞和未經授權傳記聞名的鮑爾在《復仇：梅根、哈利與溫莎家人之間的戰爭》（Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors）寫道，哈利與梅根懷疑卡蜜拉「曾發表關於（當時未出生）亞契的種族歧視看法，助長了他們對整個王室的可怕譴責」。

鮑爾聲稱，就在哈利梅根交往公諸於世後的某個時候，卡蜜拉據稱發表了關於兩人未來小孩頭髮會看起來像什麼樣子的「種族歧視」意見。根據紐約郵報娛樂版《Page Six》取得的書摘，「就在那幾周期間，哈利在克拉倫斯宮會晤查理與卡蜜拉。在哈利的版本中，這段談話時而嚴肅、時而玩笑，並且觸及了3個主題」。

據稱，哈利首先被告知梅根應該繼續她的演藝事業，其次是不能自動預期倫敦警察廳（Scotland Yard）為她女朋友的24小時保護付帳，「第三，根據哈利的說法，有人猜測他未來孩子會『看起來像』（look like）什麼樣？在一個版本中，卡蜜拉談到，『如果你的孩子留了紅髮爆炸頭不是很有趣嗎？」

哈利據稱當時對卡蜜拉的意見「大笑」，但按照鮑爾的說法，「後來，梅根對那次對話的反應，將哈利的歡樂轉變成憤怒」，而梅根據稱覺得這番談話是「種族歧視」。

哈利與梅根在2021年3月播出的歐普拉重磅專訪中爆料，稱一位王室成員跟哈利談到「你的嬰孩膚色有多黑」，但沒有透露該人身分，並稱「我覺得這會對他們造成很大的傷害」，歐普拉事後則澄清「不是女王也不是菲利普親王」。

哈利 梅根 種族歧視

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