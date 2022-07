作家爆料：梅根不來亡夫葬禮 英女王「謝天謝地」

英國作家在新書中透露,於籌備菲立普親王的葬禮時,在得知梅根(右)不會出席後,英女王伊麗莎白二世(左)告訴助手:「感謝老天,梅根不會來。」(路透資料照片)

英國王室與哈利梅根 的關係,是近幾年媒體的熱門話題,近期英國作家鮑爾(Tom Bower)推出新書,大爆英女王其實仍不滿梅根,甚至在得知她不會出席亡夫菲立普親王的葬禮時,鬆一口氣對助手說到:「感謝老天。」

「紐約郵報」報導,作家鮑爾推出新書「復仇:梅根、哈利和與英國王室之間的戰爭『(Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors),提到英國女王 王伊麗莎白二世在2021年籌備菲立普親王的葬禮時,得知懷孕的梅根將不會陪同哈利王子回英國,曾對身邊助理鬆口說:「感謝老天,梅根不會來。」

當時哈利和梅根才在美國接受歐普拉專訪,發表許多批評英國王室的言論,雙方關係相當緊張。

此外,書中還透露,早在梅根還未結婚、以演員身分接受「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌專訪時,就觸怒王室。當時她成為封面人物,並在訪問中承認與哈利交往;然而此舉引發王室不滿,因為王室早已提醒她迴避種族、政治、或是與哈利的戀情等敏感話題。

雖然梅根事後要求「浮華世界」修正報導,「浮華世界」卻沒有照辦;報導刊出後,埋下英王室與梅根往後不和的種子。