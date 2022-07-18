作家爆料：梅根不來亡夫葬禮 英女王「謝天謝地」

英國作家在新書中透露，於籌備菲立普親王的葬禮時，在得知梅根（右）不會出席後，英女王伊麗莎白二世（左）告訴助手：「感謝老天，梅根不會來。」（路透資料照片）

英國王室與哈利梅根 的關係，是近幾年媒體的熱門話題，近期英國作家鮑爾（Tom Bower）推出新書，大爆英女王其實仍不滿梅根，甚至在得知她不會出席亡夫菲立普親王的葬禮時，鬆一口氣對助手說到：「感謝老天。」

「紐約郵報」報導，作家鮑爾推出新書「復仇：梅根、哈利和與英國王室之間的戰爭『（Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors），提到英國女王 王伊麗莎白二世在2021年籌備菲立普親王的葬禮時，得知懷孕的梅根將不會陪同哈利王子回英國，曾對身邊助理鬆口說：「感謝老天，梅根不會來。」

當時哈利和梅根才在美國接受歐普拉專訪，發表許多批評英國王室的言論，雙方關係相當緊張。

此外，書中還透露，早在梅根還未結婚、以演員身分接受「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌專訪時，就觸怒王室。當時她成為封面人物，並在訪問中承認與哈利交往；然而此舉引發王室不滿，因為王室早已提醒她迴避種族、政治、或是與哈利的戀情等敏感話題。

雖然梅根事後要求「浮華世界」修正報導，「浮華世界」卻沒有照辦；報導刊出後，埋下英王室與梅根往後不和的種子。