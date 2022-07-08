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兩兄弟陷「惡性衝突」？英皇室專家：威廉在提防哈利

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）和哈利表面上沒有不滿對方的表情，私下心結卻深到無法共處。（路透資料照片）
威廉（左）和哈利表面上沒有不滿對方的表情，私下心結卻深到無法共處。（路透資料照片）

英國哈利王子與兄長威廉王子之間的愛恨糾葛備受各方關注，上個月伊莉莎白二世女王即位滿70周年的「白金禧」慶祝活動，哈利和妻子梅根帶著一雙子女亞契、莉莉返英，結果皇室人員據稱在威廉主導下，盡可能將他們一家邊緣化，出席的活動場次少得可憐，擺明了給他們難看。歐美八卦刊物認定這表示兄弟之間的心結嚴重到看似沒有和解的可能，本來也許是修補裂痕的契機，反而讓彼此的心結變得更深。

專門報導明星與名人八卦的美國「US」雜誌，稱威廉與哈利之間有「惡性衝突」，彼此之間的不滿早就難以化解、沒法修補，現在就只剩衝突與對立，就算威廉的妻子凱特想要讓他過一個開心的40歲生日，他還是想到跟哈利鬧成這樣就無法釋懷。另方面，哈利同樣也是滿肚子氣，本以為回到英國是和哥哥與皇室家人破冰的開始，不料是熱臉貼冷屁股、自討沒趣，他被傳會出一本專書，提及從小到大的生活和家人間的關係，這本書有如一團烏雲籠罩在兄弟之間，威廉在等著看哈利要怎麼寫他，預期不太會有好話，已經覺得恐怕到了兄弟情斷的時刻。

另有皇室專家認為，威廉現在想要得到的，就是一個強有力的證據，讓他有信心感到哈利和梅根是可靠的、不會在他背後插一刀，無奈他一直沒有得到滿意的證明，只好繼續提防哈利和梅根，甚至讓情況惡化到彼此之間針鋒相對，還不知何時才能夠結束。

哈利 威廉 梅根

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